Tutto pronto per la Maratona di Pisa: l’ultima corsa prima di Natale

Pisa, 12 dicembre 2023 – Grande appuntamento per tutti gli appassionati: domenica 17 dicembre torna la Maratona di Pisa per la sua XXIV edizione. Runner provenienti da tutto il mondo vivranno la Pisa più autentica proprio nell’ultima domenica prima di Natale. Come di consueto i partecipanti potranno scegliere se partecipare alla Maratona di 42 km, alla mezza Maratona “Pisanina” di 21 km o alla 4 miglia. In gara quest’anno si sfideranno 2700 atleti, un incremento del 30% rispetto al 2022. Per i partecipanti esteri si è battuto il record di partecipazione con oltre 1000 presenze, ovvero il 38% degli iscritti. Altro record per le nazioni rappresentate, gli atleti infatti arriveranno da 79 paesi diversi.

L’evento si svolgerà celebrando gli 850 anni dalla posa del primo cerchio di pietre della celebre torre pendente, avvenuta il 9 agosto del 1173. Per quanto riguarda il percorso, i partecipanti avranno la possibilità di ammirare le bellezze storiche e naturalistiche che tutto il territorio ha da offrire. La partenza è in Piazza Manin alle ore 9.00, si prosegue poi percorrendo i caratteristici lungarni della città, per poi dirigersi verso la costa, lambendo San Piero a Grado con la sua imponente Basilica romanica.

Arrivati al Km 12,6 le gare si separeranno, la Mezza Maratona tornerà indietro verso l’arrivo, mentre la Maratona procederà in direzione del litorale, attraversando il Parco Naturale di San Rossore. Giro di boa a Tirrenia e rientro sul lungomare, passando per Marina di Pisa, da dove verrà raggiunto il 30° Km in corrispondenza della foce dell’Arno. Da qui un lungo viale alberato accompagnerà gli atleti per gli ultimi 10 Km, fino all’arrivo ai piedi della torre, dove verrà tagliato il traguardo.