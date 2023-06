Il nuovo libro di Federico Penco debutta alla biblioteca di Cascina

CASCINA - È appena arrivato in libreria, nella collana di Marchetti Editore dedicata all’infanzia 1, 2, 3… libro!, il nuovo racconto scritto e illustrato da Federico Penco, autore e illustratore, docente di disegno alla Scuola Internazionale di Comics di Firenze. "Tommaso sopra le nuvole" sarà presentato martedì 20 giugno alle ore 17, a Cascina, alla biblioteca delle Ragazze e dei Ragazzi “La Luna e il Porcospino” (viale Comaschi, 67).

L’autore leggerà a bambine e bambini alcune parti del libro e a seguire condurrà un simpatico laboratorio. Ingresso libero.

In questo momento in cui più che mai la tematica del rispetto per l’ambiente è centrale nelle nostre vite, ecco un racconto delicato che affronta questo tema a misura di bambino, con splendide illustrazioni che fanno immergere, pagina dopo pagina, nella storia. «C’era una volta una grande città dove non c’erano piante, né parchi né giardini, né aiuole né prati. Niente di niente, neanche un fiore!» In uno dei tanti palazzi di questa grigia città abita Tommaso con la sua famiglia e il suo gatto Teo. Tommaso ha una piccola pianta che cura con amore ogni giorno. La città è enorme, Tommaso non ha mai visto la campagna e vorrebbe tanto andarci. Una notte sogna di essere immerso nella natura e quando si sveglia sente ancora il profumo dell’erba e dei fiori. Quando torna a casa da scuola trova una sorpresa: la sua piantina ha preso a crescere e crescere… Tra piccioni parlanti e palazzi volanti, riuscirà Tommaso a fare avverare il suo sogno? Il "Tommaso sopra le nuvole" (rilegato, 74 pagine, 17 euro) è disponibile nelle librerie e sul sito www.marchettieditore.it Federico Penco è nato nel 1978 a Pisa. Ha frequentato il Liceo Artistico di Lucca e successivamente la Scuola Internazionale di Comics di Firenze dove attualmente è docente di disegno. Esordisce come disegnatore per siti internet e successivamente illustra vari mazzi di tarocchi da collezione per la casa editrice Lo Scarabeo di Torino, pubblicati in tutto il mondo.Collabora con la Fandango al film di Gipi L’Ultimo Terrestre disegnando lo sfondo di una scenografia. Nel 2014 espone insieme ad artisti di fama mondiale a Tiferno Comics all’interno della mostra “Sorella Marilyn”. Si dedica poi all’illustrazione per l’infanzia arrivando tra i finalisti nell’edizione 2017 del Silent Book Contest all’interno della manifestazione Bologna Children’s Book Fair e cimentandosi, nel 2020, con Pinocchio. Disegni e stornelli sulla favola più amata (testi di Roberto Piumini, Oligo Editore). Nello stesso anno pubblica il libro per l’infanzia I sogni di Rita (Marchetti Editore), curandone i testi e le immagini. Nel 2022 illustra il libro per l’infanzia CiufCiuf, un trenino all’avventura (Marchetti Editore, testi di Patrizia Marlin). Il suo stile spazia dall’acquerello all’elaborazione digitale. Molti suoi lavori si possono trovare sul sito internet federicopenco.blogspot.com