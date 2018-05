Firenze, 4 maggio 2018 - Sabato 5 maggio la Villa Medicea del Poggio Imperiale ospiterà le Celebrazioni per i 150 anni dal matrimonio tra Umberto e Margherita di Savoia (1868 – 2018) L’evento, organizzato dall’Associazione Culturale Pinocchio a Casa sua, è suddiviso in due momenti: il convegno “Momenti storici di Firenze capitale: quando la folla capì di essere italiana” e il “Gran Ballo di Corte” con cena di gala a buffet, per partecipare al quale è d’obbligo indossare il costume storico oppure l’abito scuro. Madrina d’eccezione al Gran Ballo di Corte sarà Gina Lollobrigida (arrivo previsto 19.30). L’intero ricavato della serata verrà devoluto all’associazione Voa Voa Onlus Amici di Sofia, ormai nota realtà solidale fiorentina dedicata all’assistenza alle famiglie con bambini affetti da patologie rare neuro degenerative.

«Quello tra Umberto e Margherita di Savoia fu il primo matrimonio reale dell’Italia unita - spiega Giuseppe Garbarino, presidente dell’Associazione Pinocchio a Casa sua -. Firenze, allora capitale del nuovo regno, divenne il palcoscenico per la presentazione ufficiale della giovane coppia. L’associazione Pinocchio a Casa Sua, prendendo spunto da un passaggio del famoso libro di Carlo Lorenzini, ha voluto promuovere questo particolare anniversario organizzando un convengo pomeridiano e un ballo storico serale, dove musiche e danze seguiranno la coreografia del tempo, tratte da un carnet originale di Casa Savoia di fine ottocento. La musica dal vivo riempirà la grande Sala Bianca e gli abiti ottocenteschi dei partecipanti provenienti da scuole di ballo di tutta Italia formeranno un panorama unico anche per chi non è pratico di quadriglie e valzer».

Il convegno avrà inizio alle 15 nella Sala Rosa della Villa Medicea del Poggio Imperiale. A partecipare saranno i professori Cosimo Ceccuti, storico e presidente della Fondazione Spadolini Nuova Antologia, Giovanni Cipriani e Teresa Pasqui del Comitato Fiorentino per il Risorgimento, Maria Cristina de Montamayor della casa editrice MCM, Damiano Landi del Touring Club Italiano e Giuseppe Garbarino. L’evento proseguirà nella Sala Bianca dell’Educandato, con il Gran Ballo di Corte coordinato dal Maestro di ballo Donald Francis dell’Atelier de Dance di Firenze e la partecipazione straordinaria di Gina Lollobrigida. Un ringraziamento va agli sponsor della serata, tra i quali la ditta di ristorazione Lo Scalco e l’agenzia AB Edizioni & Comunicazione, nonché al Lions Club Firenze Poggio Imperiale e al Rotary Club Firenze Lorenzo il Magnifico per l’adesione all’iniziativa. L’evento ha il patrocinio della Regione Toscana, del Comune di Firenze, oltre che degli Ordini Dinastici di Casa Savoia, Consulta dei Senatori del Regno e Guardie d’Onore del Pantheon per i quali porterà il saluto il dottor Giovanni Duvina. Info e iscrizioni: 329.8032085 oppure www.csbfirenze.it