Firenze, evento benefico della Croce Rossa per acquistare un’unità mobile

Firenze, 30 aprile 2025 – La Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale Toscana organizza la prima edizione della “Charity di Primavera”, evento benefico che si terrà il 6 maggio presso la prestigiosa sede del Viola Park Rocco B. Commisso, a Bagno a Ripoli. La serata ha l’obiettivo di sostenere, attraverso la raccolta fondi, l’acquisto e l’allestimento di una unità mobile di prevenzione sanitaria, che sarà messa al servizio delle comunità toscane, con particolare attenzione alle fasce più vulnerabili della popolazione: anziani, donne, bambini, persone senza dimora, ma anche alla medicina dello sport e alla prevenzione cardiovascolare. La salute che si muove per arrivare a tutti: l’unità mobile sarà attrezzata per svolgere attività di prevenzione, medicina sportiva, emergenza e assistenza nei contesti più difficili. Sarà dotata di un elettrocardiografo, un’area visite, un bagno, una stanza d’attesa e un gruppo elettrogeno, per garantire piena autonomia operativa. Questo mezzo mira a promuovere la cultura della prevenzione e l’educazione ai sani stili di vita, portando sul territorio screening, controlli sanitari, supporto durante eventi pubblici e assistenza ai più fragili. Il programma della Charity di Primavera inizierà alle ore 19 con un aperitivo, seguito alle 20.30 da una cena esclusiva curata dallo chef stellato Vito Mollica (Ristorante Atto – Palazzo Portinari Salviati). Durante la serata sarà attiva una riffa di beneficenza con premi offerti da partner e sostenitori. La serata sarà condotta dalla giornalista Erika Calvani, con l’intrattenimento musicale affidato alla cantante Neena.

Ospite d’onore sarà il calciatore Edoardo Bove, che porterà il suo contributo per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e del primo soccorso. Durante l’evento, inoltre, sarà conferita una medaglia al merito della Croce Rossa Italiana a Tommaso Mazzanti, fondatore di “All’Antico Vinaio”, per il suo straordinario impegno durante l’alluvione che ha colpito la Toscana nel novembre 2023. “Con questa iniziativa vogliamo essere ancora più vicini alle persone”, afferma Lorenzo Andreoni, Presidente CRI Toscana. “Grazie all’unità mobile saremo in grado di operare dove c’è bisogno, in modo rapido, flessibile e sicuro”. Anche Pasquale Morano, Segretario Regionale e Direttore Sanitario CRI Toscana, sottolinea l’importanza della prevenzione: “Oggi più che mai portare la sanità vicino alle persone può fare la differenza. Le malattie cardiovascolari rappresentano una delle principali cause di morte nella nostra regione. Con un mezzo all’avanguardia e personale qualificato possiamo contribuire concretamente alla salute pubblica”. Come contribuire. È possibile partecipare alla cena con un’offerta minima di 170 euro a persona, oppure, per le aziende, prenotare un tavolo da 10 persone con una donazione di 2500 euro.