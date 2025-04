Firenze, tornano gli incontri in Planetario ‘Dialoghi celesti’ alla scoperta delle galassi

Firenze, 30 aprile 2025 - Nuovi incontri al Planetario della Fondazione Scienza e Tecnica di Firenze nell’ambito del programma “Dialoghi celesti”. Tre appuntamenti sotto la guida di esperti astrofisici e divulgatori scientifici, con comune denominatore di porre al centro l’universo, in un approccio multidisciplinare. Si inizierà mercoledì 7 maggio alle ore 18 con il giornalista e autore scientifico Emiliano Ricci con “Un universo su misura? Stelle, galassie e il nostro posto nel cosmo”. In questo incontro verranno ripercorsi la storia, il significato e i risvolti del principio antropico nei suoi diversi aspetti. Verranno affrontati gli studi di Brandon Carter, fisico australiano, che nel 1973 coniò l’espressione principio antropico al centro di vivaci discussioni e dibattiti tra gli scienziati fin dalla sua prima formulazione. Emiliano Ricci e Ruggero Stanga, già docente di Astronomia all’Università di Firenze, mercoledì 21 maggio alle ore 18 terranno l’incontro: “Agli inizi del tempo: viaggio ai confini dell’Universo”. Un’esplorazione delle più recenti osservazioni e survey di cielo profondo che conducono indietro nel tempo, fino alle prime stelle e alle galassie primordiali. Grazie a telescopi all’avanguardia e alle tecnologie più innovative, vengono svelati i segreti delle prime luci cosmiche, tracciando la formazione delle strutture, che hanno plasmato l’Universo. Un viaggio ai confini della scienza, verso le origini del tempo e dello spazio. Ultimo appuntamento mercoledì 4 giugno alle ore 18 con Ruggero Stanga per “Rose nel cielo”. Un incontro su stelle, pianeti, comete che appaiono alzando gli occhi al cielo in una notte serena, ma anche e soprattutto su tutti gli altri oggetti che, invisibili ad occhio nudo, popolano l’Universo. Delicati, variopinti nei colori e dalle mille forme, oppure enormi, massicci, dalle geometrie affascinanti, sono pronti a raccontare la loro storia. “Sono lieta – commenta Donatella Lippi, presidente della Fondazione Scienza e Tecnica - di tornare a scrivere queste parole di saluto, come presidente della Fondazione Scienza e Tecnica, alle quali aggiungo il ringraziamento per i professionisti che prestano la loro opera presso il Planetario della Fondazione, mettendo a disposizione competenze e creatività. Ad ogni ciclo di incontri, nuovi argomenti, temi inediti, storie ricche di suggestioni, dedicate al pubblico di ogni età e formazione… Grazie anche agli organizzatori che, lavorando dietro le quinte, garantiscono il regolare svolgimento di una programmazione coinvolgente ed efficace”. Tutte le attività sono a pagamento. Le conferenze sono adatte ad un pubblico adulto e a ragazzi dai 12 anni in su. Biglietto intero 10 euro. Biglietto ridotto 8 euro riservato a: minori dai 7 ai 18 anni non compiuti; soci Coop; soci Cral Sanità Toscana; insegnanti in visita personale; giornalisti non accreditati; iscritti Università della Terza Età; personale militare e civile del Ministero della Difesa e del Ministero degli Interni (compresi i familiari). Biglietto gratuito: disabili con accompagnatori. La prenotazione facoltativa e costo di un euro garantisce la partecipazione agli eventi. Info e prenotazioni: 055 2343723 – [email protected].