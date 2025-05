Firenze, si chiude ‘O flos Colende’ con le riflessioni bibliche dell’Arcivescovo Gambelli

Firenze, 5 maggio 2025 – Il 6 maggio in Cattedrale sarà l’Arcivescovo di Firenze, Monsignor Gherardo Gambelli, a tenere l’ultimo appuntamento del ciclo di riflessioni bibliche della XXVIII edizione della rassegna di musica sacra ‘O flos colende’. La rassegna è promossa e organizzata dall’Opera di Santa Maria del Fiore con la direzione artistica di Gabriele Giacomelli. Le riflessioni saranno accompagnate da musica sacra, eseguita dalla Cappella Musicale della Cattedrale di Firenze, diretta dal Maestro Michele Manganelli.

Programma musicale e tematica

Il prestigioso programma musicale prevede l’esecuzione di due splendidi brani per il Tempo di Pentecoste del compositore campano Niccolò Jommelli, entrambi conservati in un manoscritto dell’Opera di Santa Maria del Fiore. È ignoto il motivo della loro presenza nell’Archivio dell’Opera, poiché il maestro di Aversa non ebbe mai contatti con la Cattedrale fiorentina, stando almeno alla documentazione superstite.

Tema di quest'anno: Testimoni di speranza

Il tema scelto per quest’anno è in sintonia con il Giubileo: Testimoni di speranza in alcuni passi del Nuovo Testamento, seguendo un percorso che, dalle Lettere paoline ai Romani e agli Ebrei, conduce alla Prima Lettera di San Pietro e si conclude con un episodio fra i più significativi tratto dagli Atti degli Apostoli.

Eventi e riflessioni precedenti

Dal 2018, gli appuntamenti concertistici della rassegna di musica sacra O flos colende sono preceduti da un ciclo di riflessioni bibliche, nelle quali la lettura dei testi è affiancata dall’esecuzione di brani musicali tematicamente coerenti. Quest’anno, i primi tre appuntamenti sono stati condotti dal Cardinale Giuseppe Betori a cui si aggiunge, per la prima volta, l’Arcivescovo di Firenze Gherardo Gambelli.

Conclusione della rassegna

La XXVIII edizione della rassegna di musica sacra O flos colende si concluderà il prossimo 22 maggio quando si esibirà nella Cattedrale di Firenze il celebre gruppo vocale The King’s Singers. Dopo il trionfale concerto al Teatro della Pergola nel 2021, il gruppo vocale maschile torna a Firenze con il suggestivo programma Peregrinacion - Musica dal Nuovo Mondo, di recente ideazione e in prima assoluta per l’Italia, dedicato alla riscoperta della musica prevalentemente sacra in uso presso i popoli nativi sudamericani, e alla sua successiva evoluzione con l’arrivo dei conquistadores iberici.

Maurizio Costanzo