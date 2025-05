Firenze, i giovani delle scuole superiori portano alla scoperta dei musei civici

Firenze, 9 maggio 2025 - Nell’ambito del progetto Ambasciatori dell’arte sviluppato da anni con successo nei principali musei fiorentini, i giovani ambasciatori tornano anche per il 2025 nelle sale dei Musei Civici Fiorentini e in Palazzo Medici Riccardi. Nei fine settimana di maggio, a partire da sabato 10 maggio, infatti, con il coordinamento di MUS.E, il Museo di Palazzo Vecchio, il complesso di Santa Maria Novella, il Museo Novecento, la Cappella Brancacci e Palazzo Medici Riccardi saranno animati dalla presenza di ragazze e ragazzi preparati dal punto di vista storico e artistico e pronti ad accogliere il pubblico offrendo gratuitamente brevi cenni agli ambienti e alle opere in essi contenute. Dall’inizio dell’anno scolastico le classi di alcuni istituti secondari del territorio (Istituto Gobetti Volta, Istituto A.M. Enriques Agnoletti, Istituto Giuseppe Peano, Istituto Leonardo da Vinci) si sono impegnate in un percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) garantendo la propria presenza a un intenso calendario di sessioni formative con la finalità di offrire poi il proprio supporto al pubblico con uno sguardo fresco, inedito e coinvolgente su importanti luoghi culturali della città, dalle opere rivoluzionarie del Museo Novecento (10, 11, 17, 18 Maggio) agli affreschi rinascimentali della Cappella Brancacci (il 10, l’11, il 17 e il 18 maggio) dalla quiete raccolta dei chiostri di Santa Maria Novella (il 10 e 17 maggio) fino alle grandiose sale di Palazzo Medici Riccardi (11 e 18 maggio) e di Palazzo Vecchio (17 e 18 maggio). Programma completo: Museo Novecento: 10, 11, 17, 18 maggio dalle ore 14 alle ore 18; Cappella Brancacci: 10 e 17 maggio dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 17; 11 e 18 maggio dalle ore 14 alle ore 17; Santa Maria Novella: 10 e 17 maggio dalle ore 10 alle ore 13,30; 11 e 18 maggio dalle ore 14 alle ore 17; Palazzo Medici Riccardi: 11 e 18 maggio dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 17; Museo di Palazzo Vecchio 17 e 18 maggio dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 17. La fruizione è libera, con l’acquisto del solo biglietto d’ingresso al museo. Non è necessaria la prenotazione. Per informazioni: 055-2768224 [email protected] Per informazioni Palazzo Medici Riccardi 055-2760552 [email protected].