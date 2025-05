Firenze, al via la residenza di cinema Ulisse: aperta la call per 12 giovani registi

Firenze, 8 maggio 2025 - È aperta la call per partecipare a Ulisse, la prima Residenza italiana interamente dedicata al cinema del reale, che avrà luogo in Toscana (tra Firenze, Prato e Pistoia): il percorso formativo è destinato a 12 aspiranti registi e sceneggiatori, con particolare attenzione ai giovani, che potranno partecipare inviando una domanda entro il 20 maggio (tutte le info sul sito: https://www.manifatturedigitalicinema.it/corso-ulisse-residenza-cinema-documentario/). Il percorso si articola in cinque mesi di attività in presenza e online, tre settimane residenziali (a Manifatture Digitali di Cinema Prato e Pistoia, e a Firenze, durante il Festival dei Popoli), tanti incontri con tutor, docenti, professionisti del cinema documentario, che guideranno i partecipanti nella realizzazione dei propri progetti, da proporre nel mercato internazionale. La Residenza Ulisse nasce da un’idea di Samuele Rossi - regista toscano candidato ai Nastri d’Argento 2025 e nella cinquina finalista ai David di Donatello 2025 per il miglior documentario con Prima della fine. Gli ultimi giorni di Enrico Berlinguer – ed è promossa da Echivisivi con il sostegno di Fondazione Sistema Toscana (nel quadro del Programma Regionale Fondo Sociale Europeo Plus 2021–2027 della Regione Toscana), Ministero della Cultura e Siae – Per Chi Crea, con la collaborazione di GiovaniSì, Festival dei Popoli e Greenwich, con il patrocinio di Prato. Non solo un percorso formativo, la Residenza vuole essere un luogo di visione, il primo hub formativo residenziale e un riferimento duraturo nel contesto educativo e professionale: un momento di confronto e crescita, che intende alimentare una nuova generazione di documentaristi, creando connessioni tra talento emergente e sistema produttivo, con un forte radicamento territoriale e un respiro internazionale, in un contesto culturale e audiovisivo in continua trasformazione. "Il cinema documentario è uno straordinario strumento di racconto della realtà" - dice Samuele Rossi - "ma mancano spazi per coltivare nuovi sguardi, per supportare le nuove generazioni nella prima fase di formazione documentaria che è propedeutica alla crescita e al dialogo con il mondo del lavoro. Sentivo il bisogno di mettere a disposizione la mia esperienza in modo più profondo. Così è nato Ulisse: per colmare quel vuoto. Valorizzando il territorio e connettendo idee, voci e professione in modo concreto attraverso il lavoro che da anni facciamo con Echivisivi. E grazie alla collaborazione con tanti partner tra cui in primis la Fondazione Sistema Toscana. Per sostenere e stimolare i giovani registi a farsi presenza attiva, a sfidare il loro tempo, a farsi narratori del nostro presente. Ne abbiamo un grande bisogno." Ulisse si tiene tra giugno e novembre prossimi, alternando momenti intensivi in presenza a un costante accompagnamento a distanza. I 12 partecipanti selezionati prenderanno parte a tre settimane residenziali distribuite lungo l’intero periodo formativo. Tra una sessione e l’altra, saranno seguiti da tutor e docenti attraverso attività online, mentoring personalizzato e feedback sullo sviluppo dei loro progetti. Questa struttura ibrida permette di coniugare la dimensione immersiva della residenza con la flessibilità e continuità di un accompagnamento professionale prolungato, favorendo una reale maturazione creativa e progettuale. La residenza si svolgerà nelle Manifatture Digitali Cinema di Prato e Pistoia, centri simbolo della rinascita culturale e produttiva della Toscana in ambito audiovisivo, e sarà il punto d’incontro tra le nuove generazioni di autori e il mondo del professionismo. Il modello formativo è articolato in moduli pratici, teorici e laboratoriali, ed è suddiviso in tre fasi: 16-21 giugno, 15-20 settembre e 03-08 novembre. Il cuore del percorso sarà lo sviluppo di un project work individuale: ogni partecipante sarà accompagnato nella costruzione di un progetto di film documentario dall'idea alla sua elaborazione progettuale finale (pitch, script, teaser, moodboard), da presentare concretamente sui mercati e nei contesti produttivi nazionali e internazionali. I costi di vitto, alloggio e trasferta (nel caso di provenienza fuori regione) sono interamente coperti dalla Residenza. I partecipanti riceveranno inoltre una simbolica borsa di studio di 250 euro alla fine del percorso. Tra i docenti e tutor già confermati, ci sono: Lorenzo Bagnatori, vincitore del Premio Solinas 2024 per il miglior soggetto; Giuseppe Cassaro, produttore e archive producer; gli interventi del Festival dei Popoli (con la direttrice organizzativa Claudia Maci, il direttore artistico Alessandro Stellino, la selezionatrice e Doc at Work manager Margot Mecca). Inoltre, saranno coinvolti speaker e professionisti attivi nel panorama documentaristico italiano, coinvolti in un ciclo di incontri e momenti di confronto. Ad esempio con Maria Bonsanti, importante riferimento del documentario internazionale, attualmente parte della Commissione del Documentario dei Premi David di Donatello e del Comitato di Selezione delle Giornate degli autori. Ulisse si avvale della collaborazione del Festival dei Popoli, il più importante festival italiano dedicato al cinema documentario, che si svolge a Firenze (la prossima edizione dal 3 al 9 novembre 2025). La fase finale del percorso si svolgerà infatti in concomitanza con il Festival dei Popoli, in piena integrazione con Doc at Work Industry, lo spazio professionale del festival che promuove l’incontro tra filmmaker, produttori, commissioning editor, broadcaster e distributori: un'occasione concreta per lanciare i progetti sviluppati e inserirsi attivamente nel circuito del documentario.