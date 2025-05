Fiesole, va in scena a teatro lo spettacolo ‘Le cognate’

Firenze, 10 maggio 2025 – Al Teatro di Fiesole - nell’ambito della XXVI stagione teatrale del Teatro Verdi di Firenze - da martedì 13 a domenica 25 maggio va in scena uno spettacolo esilarante. La Kitchen Company portano in scena ‘Le Cognate’ di Éric Assous con la regia di Massimo Chiesa. Con Fabrizio Careddu, Lidia Castella, Caterina Cottafavi, Daria D’Aloia, Lorenzo Tolusso, Susanna Valtucci, Marco Zanutto. Spettacoli alle ore 20,45 e domenica alle ore 16,45, lunedì riposo. Le Cognate è sicuramente uno degli spettacoli più esilaranti messi in scena dalla The Kitchen Company dalla nascita di questa Compagnia teatrale. Scritta nel 2007, Le Cognate è un gioiello di comicità di ÉricAssous, vincitore di due Premi Molière e del prestigioso Grand Prix du theatre de l’Academie francaise. LaThe Kitchen Company l’ha messo in scena per la prima volta nel 2014 e da allora lo spettacolo è stato replicato, a Genova ,per82 sere, totalizzando 34.604presenze. Numeriche solo la The Kitchen Company può realizzare in una città come Genova. La trama delle Cognate è questa. Tre fratelli rampanti–Yvan, David e Francky (rispettivamente avvocato, dentista ed informatico)–si ritrovano con le loro mogli–Mathilde, Christelle e Nicole–alla cena di inaugurazione della nuova casa di Francky e Nicole. La casa è decisamente gelida e lontana dal centro ed è chiaro, fin dalle prime battute, che le tre coppie non hanno nulla in comune se non il grado di parentela. Mathilde, acida e pignola, è una professoressa di lettere fin troppo schietta. Christelle, griffatissima e modaiola, gestisce un’agenzia immobiliare che fa affari d’oro vendendo case di lusso, Nicole, fin troppo ingenua e credulona, vede nel diventare mamma e moglie il senso dell’essere donna. Tutti hanno indossato la maschera borghese delle buone maniere, pronti a trascorrere una serata relativamente noiosa ma, dopo poco, Nicole annuncia di aver invitato a cena anche Talia, la segretaria di Francky. Talia è il personaggio chiave della commedia. Definita da Nicole “di una sensualità impressionante”, a quanto pare, non è ben gradita dai tre fratelli che, alla notizia del suo arrivo, danno lampanti segni di terrore e di squilibrio. Le tre mogli iniziano così ad indagare su questa misteriosa Talia, mettendo sempre più alle strette i mariti e innescando così un crescendo di situazioni comiche che prepara l’ingresso in scena dell’avvenente segretaria riproponendo gli schemi vincenti propri del vaudeville. Finalmente Talia arriva e i tre fratelli si ritrovano a gestire la situazione più imbarazzante della loro vita. Il finale è decisamente a sorpresa.

Maurizio Costanzo