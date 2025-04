Firenze, al via Maggio Aperto col concerto per fortepiano dedicato a Chopin

Firenze, 28 aprile 2025 - Prende il via la nuova serie di appuntamenti del Maggio Aperto, il ciclo di spettacoli che avvicinano il Teatro del Maggio e il suo Festival al mondo delle variegate realtà musicali del territorio fiorentino. Questi eventi si articoleranno dal 30 aprile fino al 13 giugno, alle soglie della Stagione Estiva del Teatro.

Concerti e collaborazioni d'eccezione

Mercoledì 30 aprile alle ore 20 un interessante concerto per fortepiano, in coproduzione con l’Accademia Bartolomeo Cristofori, interamente dedicato alle composizioni di Fryderyk Chopin; la protagonista della serata è Ingrid Fliter, il concerto è in programma nella Sala Orchestra del Teatro.

Si rinnova dunque la collaborazione con l’Accademia Bartolomeo Cristofori, che sarà protagonista nel corso del Maggio Aperto in altre tre diverse occasioni: il 7 con Giulio Biddau, il 14 con Yoko Kikuchi e il 22 maggio con Jun Ju, alle ore 20, sempre nella Sala Orchestra del Teatro.

Ingrid Fliter: Una carriera internazionale

Ingrid Fliter, vincitrice del prestigioso Gilmore Artist Award 2006, è una delle pochissime pianiste - e l’unica donna - ad aver ricevuto tale riconoscimento. La sua carriera si divide tra il Nord America e l’Europa. In Europa si è esibita ad Amsterdam, Londra, Berlino, Francoforte, Salisburgo e Colonia, partecipando a festival come La Roque d’Anthéron e il Prague Autumn Festival.

Tra i recenti impegni europei figurano i concerti con le Filarmoniche di Monte-Carlo, Osaka, Helsinki e Stoccolma; la Philharmonia, la Royal Philharmonic Orchestra, la BBC Symphony e i Proms di Londra; l’Orchestra Sinfonica della Radio Danese e la Swedish Chamber Orchestra oltre a numerosi recital a Parigi, Barcellona, Milano, Lisbona e Londra, presso la Wigmore Hall e la Queen Elizabeth Hall.

In Asia si è esibita con le Filarmoniche di Israele e Osaka, alle World Pianist Series di Tokyo, alle International Piano Series di Singapore e ha effettuato numerose tournées a Hong Kong, in Australia e in Nuova Zelanda.

Il programma della serata

Il programma è tutto rivolto alle composizioni di Chopin:

Mazurka op. 6 n. 1 in fa diesis minore

Mazurka op. 6 n. 4 in mi bemolle minore

Mazurka op. 7 n. 1 in si bemolle maggiore

Mazurka op. 67 n. 4 (WN60) in la minore

Mazurka op. 59 n. 2 in la bemolle maggiore

Mazurka op. 59 n. 3 in fa diesis minore

Mazurka op. 63 n. 3 in do diesis minore

Notturno op. 9 n. 3 in si maggiore

Notturno op. 48 n. 2 in fa diesis minore

Chiude la serata la Sonata op. 58 in si minore.

La collaborazione con l’Accademia Bartolomeo Cristofori, che si rinnova a distanza di dieci anni dalla prima collaborazione, è un modo importante per dare ‘voce’ uno strumento come il fortepiano: la radice del pianoforte, capace di restituire una gamma di suoni che favoriscono la comprensione del processo compositivo e indicano la trasformazione dell’estetica musicale negli ultimi duecento anni.

Con il concerto del 30 aprile si riaprono anche le porte della Sala Orchestra del Maggio, un modo per il pubblico di poterne gustare la formidabile acustica e struttura.

