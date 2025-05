Diabolik incontra Firenze: due giorni di festa tra memorabilia e incontri coi disegnatori

Firenze, 5 maggio 2025 – Arriva a Firenze il Diabolik Fest: gli appassionati di Diabolik troveranno fumetti, memorabilia e soprattutto potranno incontrare alcuni dei disegnatori più importanti come Giuseppe Di Bernardo, Riccardo Nunziati, Antonio Muscatiello e Larry Camarda.

Ai partecipanti verranno distribuiti anche menu personalizzati e gadget a sorpresa, autorizzati dalla casa editrice Astorina.

L’occasione si inserisce nell’ambito del festival al centro commerciale San Donato di Novoli: festival che si terrà da giovedì 8 a domenica 11, ma i due giorni “diabolici” saranno sabato e domenica con l’evento promosso dal pratese Andrea Agati, Ugo Mazza, Marco Danti (“Il mondo di Diabolik”) e le associazioni culturali “Fumetti e dintorni” e “Lo Scarabocchiatore”.

Un’occasione che unisce la passione per Diabolik alla possibilità di visitare Firenze: infatti gli organizzatori porteranno i visitatori a mangiare a pranzo e a cena in posti tipici fiorentini e a visitare la città. Insomma, più una festa che un classico mercatino anche se non mancheranno gli stand id fumetti e dischi e lo street food. Riguardo agli incontri con i disegnatori – che presenteranno stampe e racconteranno il dietro le quinte – si terranno il sabato (Nunziati), la domenica (Di Bernardo) e in tutti e due i giorni (Muscatiello e Camarda). Camarda peraltro ha preparato due portfolio esclusivi proprio per questa manifestazione.

Il programma: sabato alle 11 il ritrovo al centro commerciale San Donato, ingresso su via Forlanini; alle 11,30 la presentazione dei portfolio di Camarda; alle 13 il pranzo allo street food del centro commerciale e possibilità di visitare il mercatino di fumetti e dischi; dalle 14,30 alle 16 la vendita dei folder per gli interessati; dalle 16 la partenza con la tramvia verso il centro per una visita della città in attesa della “cena diabolika” alle 20.

La domenica il ritrovo alle 10,30 in piazza del Duomo, una visita della città e alle 13 il “pranzo diaboliko” prima dei saluti.

"Da pratese pensavo di organizzare l’evento nella mia città, avevo anche fatto vedere la cartina di Clerville (dove è ambientato Diabolik, ndr), che ho ricreato ispirandomi proprio al territorio pratese – spiega Andrea Agati – ma la soluzione che mi era proposta non era adeguata, avrei avuto a disposizione soltanto un corridoio della biblioteca Lazzerini. Quindi il progetto si è spostato su Firenze”.