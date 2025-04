Firenze e Vilnius si incontrano in musica: doppio appuntamento corale l'8 e 9 maggio

Firenze, 29 aprile 2025 – La musica come ponte tra culture: è questo il filo conduttore dell'Incontro corale Firenze–Vilnius, che porterà nel cuore della città due serate all’insegna dell’armonia e della fratellanza internazionale. L'evento, promosso dal Consolato Onorario della Repubblica di Lituania per la Toscana, vedrà protagonisti il Coro "La Martinella" del Club Alpino Italiano di Firenze e il Coro virile “Azuolu Klubo”, proveniente direttamente dalla capitale lituana. Il primo concerto si terrà giovedì 8 maggio alle ore 21 nella suggestiva Chiesa di San Carlo in via Calzaiuoli, mentre il secondo appuntamento sarà venerdì 9 maggio, sempre alle ore 21, nella storica Chiesa di Ognissanti in borgo Ognissanti. Fondato nel 2016 e diretto da Povilas Gylys, il Coro virile “Azuolu Klubo” riunisce uomini di diverse professioni, accomunati dall’aver fatto parte in gioventù dello storico coro “Azuoliukas”, fondato nel 1959. Il nome “Azuolu” deriva da “azuolas”, che in lituano significa quercia, un albero sacro nella tradizione pagana del Paese, mentre “azuoliukas” indica quercia giovane: simboli di forza, radici profonde e rinnovamento. Il coro ha ottenuto ampio riconoscimento in patria e all’estero, grazie a un repertorio che spazia dalla musica classica – sia lituana che internazionale – a brani contemporanei. Vincitore del primo premio al Concorso Corale Nazionale Lituano nel 2017, si è distinto in importanti competizioni in Lituania e Polonia, registrando grande affluenza di pubblico anche durante le sue esibizioni internazionali, tra cui quelle a Berlino e Roma. «Siamo entusiasti all’idea di condividere il nostro amore per il canto corale con voi, fratelli d’anima del Coro “La Martinella”, e non vediamo l’ora di vivere insieme i concerti a Firenze» è il messaggio che il coro lituano ha voluto mandare ai suoi omologhi italiani, confermando lo spirito di amicizia e condivisione che caratterizza questa speciale iniziativa. L'incontro rappresenta non solo un evento musicale di alto livello, ma anche un importante momento di scambio culturale tra Firenze e Vilnius, due città unite da una profonda passione per la tradizione corale e dal desiderio di costruire ponti attraverso l’arte. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Caterina Ceccuti