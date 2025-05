Empoli, passo decisivo nella corsa-salvezza: 2-1 al Castellani

Empoli, 10 maggio 2025 – Un passo importante nella corsa-salvezza. L’Empoli torna alla vittoria dopo 5 mesi (l’ultimo successo, 4-1 a Verona l’8 dicembre scorso), battendo 2-1 il Parma al “Castellani” nell’anticipo della terz’ultima giornata del campionato di serie A. Con questa affermazione, la seconda casalinga dopo quella ottenuta il 4 novembre 2024 contro il Como, la squadra del presidente Corsi sale a 28 punti in classifica, in quart’ultima posizione (ma Lecce e Venezia devono giocare).

D’Aversa opta per Cacace in avanti e Marianucci in retroguardia: restano inizialmente in panchina Solbakken e Goglichidze. Rientri importanti tra gli azzurri: a metà campo Grassi e Henderson, in attacco Esposito. Primo tempo nervoso, con le due squadre guardinghe: il Parma fa calcio manovrato, l’Empoli si basa sul lancio lungo e sulle rapide ripartenze. All’11’ il vantaggio empolese alla prima, vera occasione da rete: corner basso di Henderson dalla destra, Fazzini arriva in corsa, si coordina benissimo mettendo in rete il pallone con un destro forte e preciso.

Al 21’ emiliani vicini al pari: cross dalla destra di Hainaut, Pellegrino liberissimo colpisce di testa a botta sicura, spedendo però la palla a fondo campo. Al 31’ la svolta: grave ingenuità di Valenti, già ammonito, che trattiene platealmente Esposito al limite dell’area. Fabbri lo espelle per somma di ammonizioni. Il Parma resta quindi in inferiorità numerica. Ripresa con il Parma a macinare calcio e l’Empoli passivo. Al 12’ conclusione insidiosa di Henderson sfiorata da Keita, con la sfera che termina in calcio d’angolo.

Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina, ci prova senza successo Fazzini. Al 28’ spiovente di Hernani, stacca di testa il neo entrato Djuric e batte Vasquez. Al 36’ bel calcio piazzato di Hernani dalla sinistra, il portiere colombiano respinge con i pugni. Al 38’ sinistro di Marianucci che finisce sopra la traversa. Al 41’ Anjorin fa esplodere di gioia il “Castellani”: conclusione a giro dalla distanza che s’insacca nel sette alla sinistra di Suzuki. Al 50’ Konate se ne va in contropiede, arriva nei sedici metri e impegna l’estremo difensore. Ora per l’Empoli il calendario si fa in discesa: Monza fuori casa e Verona tra le mura amiche. La permanenza nel massimo campionato è più che possibile.

TABELLINO EMPOLI – PARMA 2-1 EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Marianucci, Ismaijli, Viti; Gyasi, Grassi (26’ st Anjorin), Henderson (39’ st Solbakken), Pezzella; Fazzini, Cacace (32’ st Sambia); Esposito (39’ st Konate). A disposizione: Silvestri, Seghetti, Brancolini, Goglichidze, Kovalenko, De Sciglio, Ebuehi, Tosto, Campaniello. Allenatore: D’Aversa. PARMA (3-4-2-1): Suzuki; Delprato, Leoni, Valenti; Hainaut, Keita, Sohm (20’ st Hernani), Valeri; Bonny (32’ st Balogh), Ondrejka (13’ st Camara); Pellegrino (20’ st Djuric). A disposizione: Marcone, Corvi, Benedyczak, Almqvistm Lovik, Circati, Haj, Plicco, Man. Allenatore: Chivu. ARBITRO: Fabbri di Ravenna. MARCATORI: 11’ pt Fazzini; 28’ Djuric, 41’ st Anjorin. NOTE: serata serena. Espulso al 32’ pt Valenti per somma di ammonizioni. Ammoniti: Cacace, Viti. Angoli: 4-0. Recupero: 3’, 5’. Gianluca Barni