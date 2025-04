Firenze, in scena 'Il cappello di paglia' al Teatro Verdi

Firenze, 28 aprile 2025 – A Firenze va in scena lo spettacolo 'Il cappello di paglia di Firenze', la commedia musicale diretta ed interpretata da Sandro Querci in scena al Teatro Verdi da venerdi 9 a domenica 11 maggio.Testo divertentissimo, con i tempi comici della commedia dell’arte e col gioco dell’equivoco, racconta la ricerca spasmodica da parte di Francesco Leoni, futuro sposo novello, d’un cappello di paglia fabbricato a Firenze. Il cappello di paglia è stato mangiato dal suo cavallo mentre brucava l’erba, Francesco si deve sposare tre ore dopo, ma la proprietaria rivendica l’immediata restituzione altrimenti lo farà uccidere dall’amante. Il povero Francesco s’imbatterà in diversi imprevisti, prima si reca da una modista di cappelli per farsene fabbricare uno identico, ma Clara, la modista appunto, è una sua vecchia fiamma, è ancora innamorata del Leoni e non sa che si sta sposando. Quindi fugge da una ricca Baronessa al Poggio Imperiale che pare possederne uno uguale, ma ella lo scambia per un famoso lirico bolognese, dunque Francesco si finge tale, tuttavia è costretto a fuggire. Si trova quindi ad affrontare il marito della traditrice che ha smarrito il cappello, ma qui saltano tutti gli schemi e le previsioni ed accade l’imprevedibile. Per la prima volta in scena nel 1851, Un chapeau de paille d’Italie ha fatto la storia del teatro mondiale. A metà ‘900 Nino Rota ne farà una delle opere liriche, ancora oggi, più rappresentate al mondo, facendo rimanere intatto il testo di prosa con i suoi malintesi e tempi serrati, ed aggiungendone brani musicali strepitosi del ‘900 di compositori di livello mondiale, come ad esempio Vivere, Il cappello di paglia di Firenze, Mattinata fiorentina, Verde luna, e molti altri. Nella edizione di Sandro Querci saranno indossati in scena più di 150 cappelli di paglia. Con Sandro Querci, Alessandro Calonaci, Camilla Gai, Emiliano Geppetti, Camillo Grassi, Antonio Lanza, Francesca Nerozzi, Silvia Querci, Elena Talenti, e con Agata Biondi, Camilla Valentini Daria Dolfi, Gaia Vannacci.