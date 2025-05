La festa storica tra cortei, stand e artigianato

Pontassieve (Firenze), 1 maggio 2025 – Pontassieve si tuffa nel Rinascimento. La festa storica si ripresenta dall’8 all’11 maggio prossimi con spettacoli, cortei, artigianato, stand gastronomici, ospiti d’eccezione e atmosfere d’altri tempi. Tutto questo nel cuore del borgo, teatro della festa rinascimentale, rievocazione storica che porta il borgo indietro nel tempo, quando il Castello, affacciato sulla Sieve, rappresentava un baluardo strategico della Signoria di Firenze. Cortei storici, falconieri, giochi per bambini, stand gastronomici, artigiani, danze rinascimentali e attrazioni d’altri tempi animeranno le strade da piazza Vittorio Emanuele II a via Ghiberti.

Un’occasione unica per riscoprire la storia, le tradizioni e la cultura locale, con ospiti come l’attore Neri Marcorè.

In programma visite guidate alla Torre dell’orologio e alla mostra temporanea ‘I Cammini di Francesco’, presentazioni di libri con il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, premiazioni e sfilate in costumi rinascimentali, oltre a laboratori dedicati ai più piccoli e lo spettacolo pirotecnico dello ‘Scoppio del Castello’. La Festa sarà inoltre tappa ufficiale del Cammino di Dante, di Francesco e di Michelangelo, con punti ristoro e timbro sul passaporto del pellegrino. L’iniziativa è stata presentata in consiglio regionale, alla presenza del presidente Antonio Mazzeo, del consigliere Cristiano Benucci, del sindaco di Pontassieve, Carlo Boni e di Alessandro Sarti, presidente del Corteo. L’evento è organizzato dal corteo storico di Pontassieve con il coinvolgimento dei commercianti del centro ’InBorgo’, patrocinato da Regione Toscana, Comune di Pontassieve, Comune di Pelago e Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve.

Maggiori informazioni si trovano su www.corteostoricopontassieve.it e www.comune.pontassieve.fi.it.