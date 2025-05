Arezzo, 9 maggio 2025 – Al via il conto alla rovescia verso l’undicesima edizione de La Chianina Ciclostorica. La manifestazione di ciclismo storico troverà il proprio cuore nella pedalata di domenica 8 giugno quando centinaia di appassionati dall’Italia e dall’estero partiranno da Marciano della Chiana e percorreranno alcune delle strade più belle della Valdichiana, vivendo lo sport come un’occasione di scoperta del territorio tra paesaggi, gastronomia, tradizione e cultura. Un elemento di forte novità è rappresentato dalla riorganizzazione dei quattro percorsi della ciclostorica che sono stati ridisegnati per permettere ai partecipanti di vivere nuove esperienze tra strade bianche, panoramiche salite, campi di girasoli, borghi e castelli diffusi tra cinque Comuni della vallata.

L’itinerario più lungo, impegnativo e sfidante sarà il “Percorso Lungo” che, sviluppato per ottantadue chilometri, vedrà la colorata carovana di maglie di lana e biciclette vintage percorrere il centro storico di Monte San Savino, attraversare poi il cuore medievale di Lucignano, pedalare tra le verdi colline di Brolio e della Val di Chio per raggiungere Castiglion Fiorentino e fare infine tappa a Frassineto prima di rientrare verso Marciano della Chiana. La proposta del “Percorso Medio” prevederà una pedalata di sessantatre chilometri, mentre quarantadue saranno i chilometri del “Percorso Corto” che offriranno la possibilità di partecipare all’evento a ciclisti con diversa preparazione su tracciati prevalentemente pianeggianti. L’undicesima edizione de La Chianina sarà nuovamente arricchita anche dalla tradizionale partenza del “Percorso Garbato” di venti chilometri da Marciano della Chiana fino alla fattoria di Brolio per favorire un’esperienza adatta anche a bambini e famiglie.

La scoperta del territorio sui pedali verrà inframezzata e arricchita da una serie di ristori che, da sempre, sono uno dei fiori all’occhiello della ciclostorica e che offriranno ai ciclisti la possibilità di assaporare i prodotti tipici del territorio tra formaggi, salumi, vini e altre specialità preparate da pro loco e comitati della Valdichiana. Queste tappe saranno previste in luoghi di particolare bellezza quali le Logge dei Mercanti di Monte San Savino o la fattoria di Brolio, rinnovando una festa del buon mangiare con un perfetto connubio tra sport e tradizione gastronomica. Le iscrizioni a La Chianina Ciclostorica sono previste a tariffa agevolata fino a giovedì 15 maggio; per approfondimenti e informazioni è possibile visitare il sito www.lachianina.org. «La scelta di riorganizzare i percorsi - commenta Roberto Apolloni, presidente de La Chianina Asd, - è nata dalla volontà di offrire un’esperienza sempre diversa e ancora più immersiva, capace di valorizzare al meglio le bellezze naturali, storiche e culturali della nostra terra. Ogni chilometro diventa un viaggio nel cuore della Valdichiana, dove le singole pedalate racconteranno una storia di tradizione, passione e rispetto per l’ambiente che ci circonda».