Arezzo, 8 maggio 2025 – Domenica 18 maggio torna la “Merendata a Cavallo” alle Scuderie Edo Gori

Le Scuderie Edo Gori, con il patrocinio di Banca Tema e in collaborazione con il Gruppo Giovanile, organizzano per domenica 18 maggio, a partire dalle ore 16.00, la tradizionale Merendata a Cavallo, appuntamento ormai consolidato e molto atteso all’interno del calendario di eventi del Quartiere in vista della Giostra del Saracino di giugno.

L’iniziativa, rivolta in particolare ai più piccoli, rappresenta un’occasione per vivere da vicino l’ambiente delle Scuderie gialloblù e condividere un pomeriggio di svago e convivialità. I bambini potranno avvicinarsi al mondo dell’equitazione salendo in sella, sotto la guida attenta dei giostratori e dello staff delle Scuderie.

La giornata si concluderà con una ricca merenda a base di panini con affettati e porchetta.

L’evento è aperto a tutti i quartieristi e si inserisce nel percorso di coinvolgimento e partecipazione in vista della prossima edizione della Giostra.