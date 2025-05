Arezzo, 8 maggio 2025 – Giovedì 15 maggio alle ore 18.00, presso la libreria Mondadori di via Roma 15, avrà luogo la presentazione di “La Commedia come Metaverso” di Sergio Landi edito Effigi Edizioni. A dialogare con l’autore il prof. Claudio Santori, musicologo e presidente della Brigata Aretina degli Amici dei Monumenti. Accompagnato dai suoi “avatar”, Virgilio, Beatrice e San Bernardo, Dante trasferisce la realtà del mondo «diserto d’ogne virtute e di malizia gravido e coverto» in una second life, un Metaverso. Un cammino virtuale, quasi un diario di autoterapia con il quale riannoda i fili spezzati della vita. Si trova così davanti a nuove frontiere del sapere, vedendo «cose che ridire né sa né può chi di là su discende». Sulla scena si intrecciano due vite, quella dell’Uomo e del Poeta, che si inseguono tra finito, infinito e geometrie variabili che travalicano il mondo di Euclide. Un mondo quantistico si affaccia inatteso dietro al suo «corto dire» ed al suo «concetto fioco» e la Comedìa si offre a numerose interpretazioni. Dietro al dogmatico e unidimensionale Dante, fanno capolino scintille di modernità. Così la Comedìa si presenta come un vero e proprio progetto mentale disegnato in un diagramma di flusso tra bisogni, scopo, aspettative, risultati che si snodano in mezzo a dubbi, dialoghi e verifiche con i lettori per testare la bontà del cammino alla scoperta di come «l’uom s’etterna». L’evento sarà gratuito e senza necessità di prenotazione. Per ulteriori informazioni, contattare la Libreria Mondadori al numero 0575 083162.