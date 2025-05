Lavori per l’Autostrada dell’acqua, giornata da bollino nero. Rubinetti a secco: ecco cosa fare

Prato, 10 maggio 2025 – Un piano straordinario per un intervento eccezionale. Prato si prepara ad affrontare la maxi-operazione di raddoppio dell’Autostrada dell’acqua. I lavori, iniziati venerdì e destinati a protrarsi fino alla mattinata di domani, comporteranno abbassamenti di pressione e mancanze d’acqua diffuse su tutto il comune e in parte della provincia soprattutto per la giornata di oggi. Si tratta del più importante intervento degli ultimi cinquant’anni sulla rete, finalizzato al raddoppio delle tubature e al miglioramento dell’efficienza del sistema. Oggi è la giornata più critica. Il Comune, in via precauzionale, ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, fatta eccezione per i plessi dove sono in programma concorsi a partecipazione limitata.

Publiacqua ha attivato un piano di emergenza con dieci autobotti in vari punti della città per il rifornimento di acqua potabile. Ecco i punti di distribuzione: via dei Fossi (Macrolotto 1), via Mozza sul Gorone (Ponte Datini), via Caduti senza Croce (Maliseti), via Taro (scuola Ciliani), via Umberto Giordano, piazza Mercatale, piazza Papa Giovanni XXIII (Sacra Famiglia), via delle Fonti di Mezzana, via Brasimone (Galciana), piazzale Maria Callas (Fontanello Grignano). A questi si aggiungono i fontanelli pubblici, che resteranno attivi come punti di prelievo, salvo guasti o cali di pressione. Per mitigare l’impatto, la rete pratese sarà gestita con fasce orarie a pressione potenziata: in particolare dalle 7 alle 9 e dalle 12 alle 14.30 di oggi. Tuttavia, il rischio di mancanze d’acqua resta elevato, soprattutto ai piani alti e negli edifici privi di autoclave. Si consiglia ai cittadini di fare scorta di acqua dove possibile, riempiendo contenitori e secchi.

Anche le attività economiche si trovano in difficoltà. Parrucchieri e operatori di servizi si stanno organizzando tra chiusure, orari limitati e affidamento a boiler e autoclavi. Eettrodomestici come lavatrici e lavastoviglie potrebbero subire danni, quindi oggi è bene limitarne l’uso. Il disagio non si limita alla città: anche alcune zone di Poggio a Caiano e Carmignano, in particolare via Baccheretana e via Brunella, potrebbero registrare criticità tra le 19 e le 24 di sabato.

Per garantire la continuità dei servizi essenziali, è stato predisposto un piano straordinario in coordinamento con la Prefettura per ospedali, Rsa e case di cura. Attivato il Centro Operativo Comunale (Coc): in caso di necessità, i cittadini possono contattare il numero verde 800.301.530.

Nel frattempo, sul sito del Comune e su quello di Publiacqua sono disponibili mappe dettagliate con vie e civici suddivisi in zone rossa, arancione e gialla, a seconda della gravità dei possibili disservizi. Per informazioni, resta attivo anche il numero verde di Publiacqua 800.314.314. La completa normalizzazione del servizio è prevista per domani mattina.

