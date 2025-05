Cantiere per l’acquedotto, scatta il piano di emergenza: 10 autobotti per Prato

Prato, 8 maggio 2025 - Saranno dieci le autobotti d’acqua potabile presenti sul territorio di Prato a disposizione dei cittadini nelle ore dei lavori previsti dal 9 all’11 maggio per il rinnovo ed il potenziamento dell’Autostrada dell’Acqua in centro di Firenze. Scatta così il piano di ’emergenza’ per il week end di grande opera intrapresa da Publiacqua per ammodernare e rendere più efficiente l’acquedotto dopo quasi mezzo secolo.

“Un lavoro complesso i cui effetti sul servizio idrico si avvertiranno dalla tarda serata di venerdì 9 alla mattina di domenica 11 maggio quando la situazione tornerà progressivamente a normalizzarsi”, fanno sapere dalla società affidataria della gestione del servizio idrico integrato che interessa le quattro province di Firenze, Prato, Pistoia e Arezzo. Prato, secondo la valutazione dell’impatto del cantiere fiorentino, è in fascia rossa, quindi dove potranno esserci maggiori disagi alle utenze domestiche, tanto che Publiacqua ha disposto una mappatura bene precisa per la dislocazione delle autobotti in accordo con il Comune di Prato. Ecco la mappa delle autobotti dove sarà possibile rifornirsi di acqua potabile: Via dei Fossi (parcheggio pubblico - zona Macrolotto 1); Via Mozza sul Gorone (zona Ponte Datini/viale Galilei); Via Caduti senza Croce (Maliseti); Via Taro (zona Scuola Ciliani – Chiesanuova); Via Umberto Giordano; Piazza Mercatale; Piazza Papa Giovanni XXIII (zona Sacra Famiglia); Via delle Fonti di Mezzana (parcheggio); Via Brasimone (zona Galciana); Piazzale Maria Callas (zona Fontanello Grignano).

Che cosa c’è da sapere per abita o lavora in fascia rossa? Questo potrà comportare abbassamenti di pressione e possibili mancanze d’acqua in tutta la giornata sul Comune di Prato. Per ridurre al massimo i disagi sulla città saranno attuate fasce orarie (7.-9 e 12-14.30) dove gli impianti saranno operativi al massimo di regime di pressione per garantire una maggiore disponibilità di acqua. Il rischio di mancanza d’acqua è particolarmente elevato ai piani alti ed in assenza di autoclave posta al piano strada.

In fascia gialla ricadono i cittadini che abitano nei comuni di Poggio a Caiano e Carmignano (limitatamente alla zona bassa di via Baccheretana, via Brunella e limitrofe). In queste zone si potranno verificare abbassamenti di pressione e possibili mancanze d’acqua, soprattutto nelle ore serali (19–24).

Il cronoprogramma della tre giorni scatta dalle 22 di domani, 9 maggio, con le operazioni propedeutiche, ma fondamentali dell’impatto finalizzato a collegare le condotte dell’Autostrada dell’Acqua con i nodi di Piazzale Donatello e Piazza Beccaria, a Firenze. Le mancanze d’acqua potranno verificarsi a partire dalle notturne tra venerdì 9 e sabato 10 maggio e proseguire fino alla domenica 11 maggio. Poi dalle 21 di sabato Publiacqua prevede di iniziare le operazioni di progressiva riattivazione del tratto di Autostrada dell’Acqua interessato dal lavoro. “Per il ritorno della corretta pressione d’esercizio su tutti i sistemi acquedottistici coinvolti saranno necessarie alcune ore che serviranno inoltre a riempire i serbatoi locali – fa sapere Publiacqua – . La completa normalizzazione del servizio si realizzerà, progressivamente, nel corso della giornata di domenica. La fase di riapertura è delicata perché potrebbero verificarsi temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua e rotture sulle reti secondarie”.

Un capitolo importante è quello delle informazioni all’utenza. Durante i giorni del 9-11 maggio Publiacqua garantirà sul proprio profilo Facebook una risposta alle segnalazioni dei cittadini e degli utenti dalle 21 alle 24 del 9 maggio, dalle 8 alle 23 del 10 maggio e dalle 8 fino al ritorno della normalità dell’11 maggio. Sarà attivo il numero verde guasti 800314314 H24.

Publiacqua chiede collaborazione ai cittadini rivolgendo un appello “ad un uso responsabile della risorsa e ad evitare, anche nelle ore precedenti all’inizio dell’intervento, usi impropri e non necessari dell’acqua (innaffiamenti, riempimento piscine ecc.). Tale invito riguarda anche le aree non direttamente coinvolte dai disservizi e limitrofe ai comuni interessati per garantire una maggiore disponibilità e pressione di risorsa in rete”.

Sa. Be.