Lavori Publiacqua: al via l’alert system per informare i fiorentini. La mappa delle autobotti

Firenze, 7 maggio 2025 - Alert System in azione per informare i fiorentini riguardo ai lavori di Publiacqua previsti questo fine settimana, che comporteranno abbassamenti della pressione dell’acqua e, in alcune zone, vere e proprie interruzioni dell’erogazione. Vista la portata dell’intervento, stamani la Protezione Civile ha attivato il sistema di messaggistica che in queste ore sta raggiungendo 80mila utenze telefoniche, oltre ai 10mila cellulari iscritti al servizio.

"La nostra città sarà interessata da alcuni importanti lavori di Publiacqua per rinnovare una importante porzione dell’acquedotto cittadino, che potranno arrecare temporaneamente alcuni disagi. I lavori inizieranno dalle ore 24 di venerdì 9 maggio e dureranno fino alla mattina di domenica 11 maggio. Il territorio interessato dai lavori è stato suddiviso da Publiacqua in tre zone (rossa, arancio e gialla) a seconda dell’intensità degli effetti che sono influenzati anche dall’altezza degli edifici”, informa il messaggio.

Ricordiamo che in zona rossa (abbassamenti di pressione e possibili mancanze d’acqua tutta la giornata) sono indicate le zone di Novoli, Cascine, Rifredi, Statuto, piazza Dalmazia, le Cure, zona Stadio, zona Mercafir e zona bassa di Castello.

In zona arancio (abbassamenti di pressione e possibili mancanze d’acqua in particolare nella fascia 14-24) sono indicate le zone del centro storico compreso tra Arno, viale Fratelli Rosselli, viale Strozzi, viale Lavagnini, viale Matteotti e viale Giovine Italia, e Soffiano sotto viale Etruria

Infine sono in zona gialla (abbassamenti di pressione e possibili mancanze d’acqua nelle ore 19-24) le aree restanti di Firenze.

In città saranno dislocate anche le autobotti.

Ecco dove:

1. Piazza Berlinguer (zona Mandela Forum)

2. Via Masaccio (angolo viale Mazzini)

3. Piazzale delle Cascine

4. Via Reginaldo Giuliani (angolo via del Palazzaccio)

5. Via delle Panche (angolo via Carlo del Greco)

6. Viale Guidoni (parcheggio mercato ortofrutticolo)

7. Via Buonsignori (Ist. Leonardo da Vinci)

8. Piazza Baldinucci (zona Romito)

9. Piazza Santa Maria Novella

10. Stradone dell’Ospedale (zona Torregalli)

11. Piazza delle Cure

Saranno otto le autobotti presenti sul territorio della Provincia di Firenze. Autobotti a disposizione dei cittadini nelle ore dei lavori previsti dal 9 all’11 maggio prossimi e finalizzati al rinnovo e potenziamento dell’Autostrada dell’Acqua in centro di Firenze. Un lavoro complesso i cui effetti sul servizio idrico si avvertiranno dalla tarda serata di venerdì 9 alla mattina di domenica 11 maggio quando la situazione tornerà progressivamente a normalizzarsi. Di seguito le posizioni delle autobotti dove sarà possibile rifornirsi di acqua potabile: Comune di Calenzano - Piazza Vittorio Veneto (Calenzano); Comune di Campi Bisenzio - Via Vittorio Veneto (fronte Parco “Iqbal”); via Barberinese (angolo via Tosca Fiesoli); viuzzo della Costituzione (San Donnino); Comune di Sesto Fiorentino - via Leopardi; Piazza Rapisardi (Colonnata); Comune di Signa – Strada Statale 66 (parcheggio Burger King); Piazza Aldo Moro (zona Indicatore). Ricordiamo di seguito le zone dei Comuni della Provincia di Firenze dagli effetti dei lavori: Fascia Rossa - abbassamenti di pressione e possibili mancanze d’acqua tutta la giornata (il rischio di mancanza d’acqua è particolarmente elevato ai piani alti ed in assenza di autoclave posta al piano strada) nel Comune di Campi Bisenzio e Signa (zona di Sant’Angelo a Lecore e lungo la direttrice di via Pistoiese, zona San Mauro a Signa).

Fascia Arancio - abbassamenti di pressione e possibili mancanze d’acqua in particolare nelle ore pomeridiane e serali (14.00 – 24.00) nei Comuni di Calenzano (parte ovest della città compreso Settimello, zone limitrofa alla A1, zona di Piazza Vittorio veneto e zona Misericordia), Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino (zona limitrofa al Comune di Calenzano, compresa la zona dello stadio e del campo da rugby a nord della linea ferroviaria).

Fascia gialla - abbassamenti di pressione e possibili mancanze d’acqua, soprattutto nelle ore serali (19.00 – 24.00) sul Comune di Calenzano (zona Fogliaia, zona impianti sportivi e zona a sud di Calenzano alta, zona de La Chiusa, Carraia, Pontenuovo e limitrofe) e sul Comune di Sesto Fiorentino (capoluogo, Osmannoro e limitrofe).

L’invito da parte di Publiacqua è di limitare il consumo di acqua e di dotarsi preventivamente di adeguate scorte. Non solo: è importante non azionare lavatrici o lavastoviglie per non rischiare danni agli elettrodomestici in caso di mancata erogazione dell’acqua.

Per saperne di più: www.publiacqua.it