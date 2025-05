Rubinetti a singhiozzo. Da Novoli alle Cure weekend di passione. Undici autobotti in città

Fine settimana con rubinetti ora capricciosi, ora direttamente in sciopero. L’acqua in città arriverà a singhiozzo dal 9 all’11 maggio. Un sacrificio necessario per completare, informa Publiacqua, uno "snodo cruciale, il cantiere per un tratto cittadino dell’Autostrada dell’Acqua in centro a Firenze che ha preso il via nelle settimane scorse con la posa delle nuove condotte nel tratto tra viale Matteotti e piazza Beccaria". Si tratta di "un’opera complessa che permetterà il raddoppio, fino a viale Strozzi, dell’intera rete di adduzione che consente di distribuire l’acqua, potabilizzata nell’impianto dell’Anconella ai Comuni dell’area Firenze-Prato-Pistoia". Disservizi in città (più avanti vedremo meglio in quali zone insisteranno di più) ma anche in buona parte della Piana (Campi Bisenzio, Calenzano, Sesto Fiorentino e Signa).

Da venerdì 9 a domenica 11 si terranno infatti quelli che in gergo vengono definiti “impatti”, e cioè operazioni di collegamento tra le nuove condotte e due nodi acquedottistici creati su piazzale Donatello e piazza Beccaria, utili a mettere fuori esercizio la condotta preesistente e consentire l’entrata in servizio quella nuova. Un doppio intervento realizzato in parallelo per ridurre al massimo i disagi alla popolazione che comunque non potranno essere annullati del tutto. Si tratta di un’area vasta in cui sono censiti 183 mila contatori per un totale di 350 mila residenti.

Dalle 22 di venerdì inizieranno le operazioni propedeutiche, mentre dalle 21 di sabato si prevede di iniziare le operazioni di progressiva rimessa in esercizio. La completa normalizzazione della pressione dell’acqua si realizzerà, progressivamente, nel corso della domenica. Nella fase di riapertura "potrebbero verificarsi temporanei intorbidamenti dell’acqua".

Il territorio interessato dai lavori è stato suddiviso in tre fasce (Rossa, Arancio, Gialla). Partiamo dal richio più alto, fascia rossa appunto, che prevede "forti abbassamenti di pressione e mancanze d’acqua che potranno verificarsi anche a piano strada". Massima attenzione a Novoli, Cascine, Rifredi, Statuto, piazza Dalmazia, Cure, zona Stadio, zona Mercafir e zona bassa di Castello. Fuori città bollino rosso nel comune di Campi Bisenzio e Signa (zona di Sant’Angelo a Lecore e lungo la direttrice di via Pistoiese, zona San Mauro a Signa). Secondo ivello di emergenza, la fascia arancio (abbassamenti di pressione e possibili mancanze d’acqua in particolare nelle ore pomeridiane e serali 14–mezzanotte. Attenzione in centro storico (tra l’Arno, viale Fratelli Rosselli, viale Strozzi, viale Lavagnini, viale Matteotti, viale della Giovine Italia e Lungarno della Zecca Vecchia), Soffiano, i comuni di Calenzano (parte ovest compreso Settimello, zone limitrofa alla A1, zona di Piazza Vittorio veneto e zona Misericordia), Campi Bisenzio e Sesto (zona limitrofa al comune di Calenzano).

Infine la fascia con disagi più contenuti, la gialla, (abbassamenti di pressione e possibili mancanze d’acqua nelle ore 19–24). Le zone sono il Sodo, Careggi, la zona alta delle Cure, la zona alta di Castello, Serpiolle, Trespiano, zona via Bolognese, Montorsoli, Pian di San Bartolo, Brozzi, Quaracchi, Le Piagge, zona Ponte all’Indiano, Peretola, Mantignano, Ugnano, Isolotto, Legnaia, zona a nord di viale Etruria, Marignolle, Bellosguardo e parte del Galluzzo a ovest di via Senese; Calenzano (zona Fogliaia, zona impianti sportivi e zona a sud di Calenzano alta, zona La Chiusa, Carraia, Pontenuovo e limitrofe), Comune di Sesto (capoluogo, Osmannoro e limitrofe). Sarà ovviamente attivo 24 ore su 24 il numero verde guasti 800314314.

Undici le autobotti con acqua potabile a disposizione dei cittadini dove sarà possibile rifornirsi. Ssaranno posizione in piazza Berlinguer (zona Mandela Forum), via Masaccio (angolo viale Mazzini), piazzale delle Cascine, via Reginaldo Giuliani (angolo via del Palazzaccio), via delle Panche (angolo via Carlo del Greco), viale Guidoni (parcheggio mercato ortofrutticolo), via Buonsignori (Istituto Leonardo da Vinci), piazza Baldinucci (zona Romito), piazza Santa Maria Novella, stradone dell’ospedale Torregalli), piazza delle Cure.

E. Baldi