Firenze, rubinetti a secco a causa dei lavori. Arrivano le autobotti: ecco dove e quando

Firenze, 6 maggio 2025 – Arrivano le autobotti in aiuto di quei fiorentini che si ritroveranno coi rubinetti a secco per via di importanti lavori previsti sull’acquedotto. Dal 9 all’11 maggio, Publiacqua infatti interverrà sul sistema idrico per rinnovare e potenziare l’“Autostrada dell’Acqua” nel capoluogo toscano. Un’opera complessa che permetterà il raddoppio, fino a viale Strozzi, dell’intera rete di adduzione che consente di distribuire l’acqua, potabilizzata nell’impianto fiorentino dell’Anconella, ai comuni dell’area metropolitana Firenze-Prato-Pistoia.

I lavori, che interesseranno in particolare i nodi di piazzale Donatello e piazza Beccaria, comporteranno un abbassamento della pressione dell’acqua o anche la sua temporanea mancanza in diverse zone della città.

Per ridurre i disagi ai cittadini, il Comune di Firenze, in collaborazione con Publiacqua, ha predisposto undici autobotti, posizionate in punti strategici del territorio comunale, dove sarà possibile rifornirsi di acqua potabile:

piazza Berlinguer (zona Mandela Forum)

via Masaccio (angolo viale Mazzini)

piazzale delle Cascine

via Reginaldo Giuliani (angolo via del Palazzaccio)

via delle Panche (angolo via Carlo del Greco)

viale Guidoni (parcheggio mercato ortofrutticolo)

via Buonsignori (Istituto Leonardo da Vinci)

piazza Baldinucci (zona Romito)

piazza Santa Maria Novella

stradone dell’Ospedale (zona Torregalli)

piazza delle Cure

Zone coinvolte e fasce orarie

L’intervento interesserà gran parte della città. Il rischio di disservizi varia a seconda delle aree:

Fascia rossa (tutto il giorno): Novoli, Cascine, Rifredi, Statuto, Dalmazia, Le Cure, zona Stadio, Mercafir, Castello basso (quartieri 1, 2 e 5). In queste zone si prevedono forti abbassamenti di pressione e possibili mancanze d’acqua per tutta la giornata.

Fascia arancio (pomeriggio e sera, 14-24): zone tra l’Arno e i viali (Rosselli, Strozzi, Lavagnini, Matteotti, Giovine Italia), Lungarno della Zecca Vecchia, e Soffiano a sud di viale Etruria (quartieri 1 e 4).

Fascia gialla (soprattutto sera, 19-24): Careggi, Sodo, alta zona Cure e Castello, Serpiolle, Trespiano, via Bolognese, Brozzi, Le Piagge, Peretola, Mantignano, Ugnano, Isolotto, Legnaia, Galluzzo ovest.

Gli orari sono indicativi: eventuali variazioni nei consumi potranno modificare l’andamento dei disservizi.

Programma dei lavori

Fase preparatoria (prima del 9 maggio): potenziamento delle fonti locali (Mantignano, Falda pratese), modifiche ai flussi d’acqua, possibili temporanei intorbidamenti.

Inizio impatto – venerdì 9 maggio, ore 22: collegamento tra le condotte principali, con possibile interruzione dell’acqua già dalla notte tra venerdì e sabato.

Fine lavori domenica 11 maggio: dalla tarda sera di sabato 10 maggio inizierà il ripristino graduale del servizio, che sarà completamente normalizzato nel corso della giornata di domenica 11. Durante questa fase potrebbero verificarsi intorbidamenti o rotture sulle tubazioni secondarie.

Informazioni e contatti

Durante i lavori, Publiacqua fornirà assistenza ai cittadini sul profilo Facebook nei seguenti orari:

9 maggio: 21.00 – 24.00

10 maggio: 8.00 – 23.00

11 maggio: dalle 8.00 fino al ritorno della normalità

Resta sempre attivo il numero verde guasti 800 314 314 (H24)

Appello all’uso responsabile dell’acqua

In vista dell’intervento, il Comune invita tutti i cittadini – anche in zone non direttamente coinvolte – a evitare sprechi e limitare gli usi non essenziali, come l’irrigazione di giardini o il riempimento di piscine. Si consiglia inoltre di non usare elettrodomestici che richiedono acqua, per evitare danni dovuti a eventuali cali di pressione o interruzioni.