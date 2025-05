Rubinetti a singhiozzo nel weekend. Otto autobotti a servizio della Piana

Saranno otto le autobotti a disposizione dei cittadini della Piana (Campi, Signa, Sesto e Calenzano) da domani a domenica nelle ore dei lavori finalizzati al rinnovo e al potenziamento della cosiddetta Autostrada dell’Acqua. Lavori complessi, a cura di Publiacqua, che interesseranno in particolare il centro di Firenze, ma i cui effetti si avvertiranno anche nell’hinterland. A partire dalla tarda serata di domani alla mattina di domenica 11 maggio quando la situazione tornerà progressivamente a normalizzarsi.

Non a caso il territorio è stato suddiviso in fasce dai colori diversi, ovvero a seconda delle varie criticità previste e dove si potranno registrare abbassamenti di pressione e possibili mancanze d’acqua (il rischio è elevato ai piani alti e in assenza di autoclave al piano strada). In particolare a Campi e Signa, che rientrano appunto nella fascia rossa (zona di Sant’Angelo a Lecore e lungo la direttrice di via Pistoiese e zona di San Mauro a Signa). Nelle zone che rientrano invece nella fascia arancione ci saranno abbassamenti di pressione e possibili mancanze d’acqua in particolare nelle ore pomeridiane e serali (14-24) e qui rientrano Calenzano (parte ovest della città compreso Settimello, zone limitrofa alla A1, zona di piazza Vittorio Veneto e zona Misericordia), Campi e Sesto (zona limitrofa al Comune di Calenzano, compresa la zona dello stadio e del campo da rugby a nord della linea ferroviaria).

Nella fascia gialla, infine, sono previsti abbassamenti di pressione e possibili mancanze d’acqua, soprattutto nelle ore serali (19- 24) nel Comune di Calenzano (zona Fogliaia, zona impianti sportivi e zona a sud di Calenzano alta, zona de La Chiusa, Carraia, Pontenuovo e limitrofe) e nel Comune di Sesto (capoluogo, Osmannoro e limitrofe).

Da qui la decisione di mettere a disposizione della cittadinanza le otto autobotti dove sarà possibile rifornirsi di acqua potabile: Comune di Calenzano - piazza Vittorio Veneto; Comune di Campi - via Vittorio Veneto (di fronte al Parco Iqbal); via Barberinese (angolo via Tosca Fiesoli); viuzzo della Costituzione (San Donnino); Comune di Sesto - via Leopardi e piazza Rapisardi (Colonnata); Comune di Signa - Strada Statale 66 (parcheggio Burger King) e piazza Aldo Moro. L’erogazione dell’acqua sarà interrotta o ridotta a partire dalle 23.30 di domani: fino a quel momento il servizio sarà regolare. La fine dei lavori è poi prevista per la tarda serata di sabato 10 maggio. Successivamente l’acqua tornerà progressivamente alla normalità nella notte fra sabato e domenica e la mattina di domenica 11 maggio.

Sarà attivo 24 ore su 24 il numero verde guasti 800314314 mentre Publiacqua garantirà sul proprio profilo Facebook una risposta alle segnalazioni dei cittadini e degli utenti dalle 21 alle 24 del 9 maggio, dalle 8 alle 23 del 10 maggio e dalle 8 fino al ritorno della normalità dell’11 maggio.