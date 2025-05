Arezzo, 8 maggio 2025 – Cortona, domenica 11 maggio torna «Camucia in Fiera»

Una giornata dedicata a shopping, laboratori di cucina, artisti di strada, Second hand Market ed auto storiche

«Camucia in fiera» torna domenica 11 maggio con una giornata intera dedicata allo shopping, al divertimento e alla promozione delle eccellenze locali. L’iniziativa è promossa ed organizzata da Comune di Cortona e da Confesercenti, con il contributo della Banca Popolare di Cortona, il patrocinio della Camera di Commercio di Arezzo e Siena e la collaborazione dell’associazione Cautha. Per tutto il giorno a Camucia saranno in mostra prodotti dell’artigianato artistico ed opere dell’ingegno creativo, florovivaismo ed oltre 50 espositori con capi d’abbigliamento, calzature, biancheria e casalinghi, dolci e prodotti da forno, formaggi, mieli e molte altre sorprese che si snoderanno nell’area di Piazza Sergardi, via Lauretana, via XXV Aprile, via Sandrelli e via 24 maggio. Spazio anche alle concessionarie di auto cortonesi con le ultime novità del settore. Sarà una domenica dedicata anche alla promozione delle attività commerciali di Camucia, con i negozi aperti e con numerosi incontri come degustazioni, dimostrazioni e offerte speciali anche in considerazione della ricorrenza della «Festa della Mamma». «Quest’anno abbiamo cercato di arricchire la manifestazione con nuove sinergie e collaborazioni. Abbiamo rivolto una maggiore attenzione alle famiglie con spazi animazione dedicati ai bambini - dichiara Lucio Gori di Confesercenti Valdichiana- Ecco dunque che per l’intera giornata ospiteremo la banda dei Piccoli chef con i loro laboratori di educazione alimentare, nel pomeriggio avremo l’animazione itinerante con l’associazione Sottosopra con giocoleria, trampoli. Crediamo che questa iniziativa possa ancora una volta costituire non solo un’importante evento di natura commerciale per le attività ambulanti che parteciperanno alla fiera, ma anche un momento di animazione commerciale e sociale per Camucia; residenti ed attività commerciali, che chiedono alle associazioni un maggiore e continuo impegno perchè venga adeguatamente posta al centro di politiche di promozione e rivitalizzazione sia economica che sociale».

«La manifestazione Camucia in fiera è un appuntamento divenuto negli anni una vera e propria tradizione per il nostro territorio - dichiara l’assessore alle Attività produttive Paolo Rossi - siamo lieti che questa iniziativa così popolare possa dare un contributo alla vitalità della cittadina e al rilancio del suo tessuto commerciale. Per noi questa fiera è un impegno prioritario per costruire occasioni di crescita che rendano più vivibile la città e rafforzino la consapevolezza della comunità locale; quest’anno la fiera vedrà la presenza come iniziativa collaterale di attività inserite nel calendario di eventi L’olio che unisce- Merenda nell’oliveta, con a partire dalle ore 16 di una breve lezione a cura del Professor Francesco Mazzarella ed a seguire una degustazione di prodotti con olio dei frantoiani locali.

Non viene meno anche quest'anno il sostegno della Banca Popolare di Cortona, - commenta il direttore della filiale Marco Bernardini- che continua a credere ed favorire le iniziative che spingono verso l’economia reale, fatta di cose, di persone e di interrelazioni, rinnovando quindi l’attenzione ed il supporto verso il sistema del commercio in sede fissa di Camucia, quello ambulante, con i mercati settimanali ed in questo caso la fiera degli operatori del commercio.

Tra le novità dell’edizione 2025, la collaborazione con l’associazione Cautha, che durante la giornata, proprio davanti alla sua sede in piazza Sergardi organizzera il Cautha Second Hand Market. «Questo appuntamento – commentano dall’associazione Cautha - nasce dalla volontà di sensibilizzare sul tema del recupero e del riutilizzo, con la vendita di soli capi e accessori di seconda mano e vecchi libri, e di sostenere una delle più nobili iniziative di solidarietà del nostro territorio, il «Progetto Viva» di Koiné, donando parte del ricavato delle vendite. Ringraziamo la Confesercenti Valdichiana per avere creduto in un progetto di Cautha anche in questa occasione e tutti coloro che lo hanno reso possibile donando capi, accessori e libri e affiancandoci nella vendita in questa splendida giornata di condivisione».