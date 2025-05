Firenze, storico negozio chiude dopo 50 anni: “Paura dei cantieri. La gente si muove in macchina, non con la tramvia”

Firenze, 10 maggio 2025 – Chiude dopo cinquant’anni di attività Vidocq Sport, lo storico negozio di articoli sportivi che dal 1978 si affaccia su viale Europa. Il 30 giugno sarà l’ultimo giorno di apertura: una decisione sofferta, maturata con largo anticipo rispetto all’arrivo dei cantieri della tramvia che oggi interessano viale Giannotti, ma che nei prossimi mesi si sposteranno anche sulla direttrice di viale Europa. «La nostra paura – spiega Stefano Pupeschi, che gestisce l’attività insieme al fratello Giuliano – è legata proprio all’incertezza che i lavori porteranno. Perderemo posti auto, il passaggio delle auto sarà più difficile e inevitabilmente ci sarà meno movimento. Oggi le persone si muovono in macchina, non con la tramvia. Quando i cantieri arriveranno davanti alle vetrate della nostra attività sarà un salto nel buio, per questo preferiamo chiudere ora che l’azienda è solida e il lavoro funziona».

Vidocq Sport nacque nel 1975 in via d’Angiò, aperto dal padre dei fratelli Pupeschi. Tre anni dopo il trasferimento nell’attuale sede, quando viale Europa iniziava a trasformarsi da rione residenziale a zona commerciale. «Anche grazie ai negozi importanti che hanno aperto negli anni, questa strada è diventata un asse fondamentale della città – ricorda Pupeschi – Prima era un quartiere abitato soprattutto da famiglie, oggi ci sono più adulti e meno ragazzi, anche perché le case qui hanno un costo importante. In tutto questo tempo abbiamo visto cambiare la zona, i clienti, le abitudini. Abbiamo sempre resistito, ma davanti all’incognita di cantieri lunghi e impattanti abbiamo deciso di fermarci». Nelle prossime settimane, fino alla chiusura definitiva del 30 giugno, sarà attiva una vendita straordinaria per svuotare il magazzino. Poi calerà la saracinesca su un pezzo di storia del commercio cittadino. «Ci dispiace molto – aggiunge Pupeschi – perché questo lavoro è stata la nostra vita. Ma siamo anche sereni della scelta. Ci auguriamo solo che per chi rimane i lavori della tramvia siano rapidi e con tempi certi. Servono garanzie per le attività che resisteranno, per non compromettere l’equilibrio di una strada che è diventata importante anche grazie ai negozi». Vidocq Sport è la prima attività della zona di Firenze sud a decidere di chiudere per paura dell’impatto dei lavori. «Finiti i cantieri – conclude Pupeschi – sicuramente ci saranno nuove opportunità, ma temiamo quello che succederà prima. Per questo preferiamo uscire di scena adesso, senza affrontare rischi che potrebbero mettere a repentaglio il lavoro di cinquant’anni».