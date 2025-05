Tramvia, scatta la seconda fase dei lavori in viale Matteotti

Firenze, 2 maggio 2025 – Continuano i lavori della linea tranviaria per Bagno a Ripoli. Stasera, 2 maggio, come da programma scatta la seconda fase del cantiere B1 su viale Matteotti, che interesserà il tratto da via Valori a via Benivieni, con le stesse modalità già operative tra via Fra’ Bartolommeo e via Valori: quindi, ci saranno sempre due corsie per senso di marcia, i percorsi pedonali e ciclabili resteranno invariati e per i bus non cambierà nulla.

La cantierizzazione inizierà stasera alle 22 con le operazioni di spostamento new jersey e la predisposizione della viabilità; a seguire, sarà allestita la recinzione dell’area di cantiere.

Da lunedì 5 maggio sono previsti lavori di asfaltatura e rifacimento della segnaletica in via Quintino Sella con divieti di sosta e restringimenti di carreggiata tra via Zanardelli e via del Madonnone. Sempre lunedì inizieranno alcuni interventi preliminari all’avvio del cantiere D3 sul lungarno Colombo: si tratta della realizzazione dell’impianto provvisorio dell’illuminazione pubblica. Previsti divieti di sosta lato edifici tra via del Campofiore e via De Sanctis.

Dal 7 maggio, infine, sono in programma le prove di trazione sulle alberature in viale Giovine Italia. Le operazioni saranno effettuate in orario 8-20 dall’interno dell’aiuola antistante l’Archivio di Stato, per cui saranno istituiti divieti di sosta ma non sono previsti provvedimenti sulla carreggiata.