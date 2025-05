Tramvia Firenze, scattano i lavori della fase 2 su viale Giovine Italia

Firenze, 8 maggio 2025 - Vanno avanti i lavori della linea tranviaria per Bagno a Ripoli. Come si legge in una nota di Palazzo Vecchio, nella notte tra domani, venerdì 9, e sabato 10 maggio sarà attivata la seconda fase del cantiere C3 in viale Giovine Italia con il ribaltamento sul lato della Caserma Baldissera. Le operazioni scatteranno alle 21 di domani e la mattina successiva la viabilità sarà nell’assetto previsto durante questa fase dei lavori, ovvero due corsie a centro viale. Le direttrici da piazza Piave verso lungarno della Zecca Vecchia (centro) e verso lungarno Pecori Giraldi (uscita città) saranno quindi garantite e restano sempre due corsie a disposizione della circolazione. Dal punto di vista della tipologia degli interventi in programma, si tratta del “grosso” delle lavorazioni: ancora spostamenti dei sottoservizi e sistemazioni urbane, ma anche la costruzione della sede e della fermata, la realizzazione degli impianti tecnologici e dell’alimentazione. Durata prevista 22 settimane. Da martedì 13 maggio sono in programma in orario notturno (20-5) le prove di trazione sulle alberature in viale Giannotti con restringimenti tra via Caponsacchi e piazza Gavinana.

La linea si sviluppa su 7,2 chilometri con 17 fermate. Si collega al sistema tranviario in piazza della Libertà con il capolinea previsto su un piccolo tronco posizionato lungo viale Don Minzoni. Dalla piazza la linea imbocca viale Matteotti, percorre i viali di circonvallazione fino a viale Giovine Italia, per proseguire sui lungarni Pecori Giraldi, del Tempio e Cristoforo Colombo. Superato il Ponte da Verrazzano il tracciato continua in via Poggio Bracciolini, viale Giannotti, viale Europa e via Pian di Ripoli, fino a svoltare in via Granacci e arrivare al capolinea di Bagno a Ripoli dove sorgerà anche il deposito. Tra le opere previste anche il nuovo ponte a monte del Ponte da Verrazzano (tre corsie veicolari, piste ciclabili e marciapiedi che collegherà le due rive dell’Arno all’altezza da un lato dell’intersezione tra lungarno Aldo Moro e via Minghetti e dall’altro lato dell’incrocio tra via Villamagna e via Lapo da Castigliochio).