Sette eventi da non perdere in Toscana nel weekend: ecco dove andare

Firenze, 9 maggio 2025 - Sette eventi da non perdere, sette occasioni per visitare città e luoghi incantanti della Toscana. C'è l'imbarazzo della scelta su cosa fare nel weekend 10-11 maggio, che coincide tra l'altro con la Festa della mamma. Appuntamenti per tutti i gusti, da godersi con la famiglia o con gli amici. Trekking, mostre e non solo. D'altronde la Toscana offre un panorama variegato di appuntamenti, con la sua ricchezza a livello artistico e naturalistico. Ecco dunque dove andare per vivere qualche ora di relax e staccare dalla monotonia.