I grandi concerti a Firenze. Un 2025 di musica tra rock e rap

di Luca Boldrini

Dai teatri al Visarno, dal Mandela Forum al Cartiere Carrara, il 2025 si preannuncia come un grande anno per la musica live a Firenze. Un lungo elenco di concerti già in programma, anche se molti altri si aggiungeranno in seguito. Con la particolarità che non ci saranno eventi al Franchi, causa lavori in corso.

Già in questo gennaio ci sono grandi nomi in cartellone: al teatro Cartiere Carrara, ex Tuscany Hall, il 14 una voce storica della canzone italiana, Massimo Ranieri, il 20 arriva il rap di Tony Boy mentre il giorno dopo, il 21 gennaio, tocca al punk dei La Sad. Nel mezzo, Il Volo sarà al Mandela il 15 gennaio. Sempre al palasport già tutto esaurito per Lazza il 27 gennaio.

A febbraio (il primo) Tricarico sarà al ridotto del teatro Puccini, mentre il 4 al Cartiere Carrara ci saranno i Rockets, band francese che negli anni Settanta inventò il rock spaziale. Il giorno dopo Bobo Rondelli. Il 7 al Viper spazio ai Selton, mentre il 20 al Cartiere Carrara un nome storico: i Jethro Tull. Chiude il mese il 28 Cisco al Viper.

Sfera Ebbasta sarà al Mandela il 6 marzo mentre è sub judice l’appuntamento dell’8 marzo con Shiva (si legge sul sito della produzione: "La partecipazione è subordinata all’autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria"). Sicuri invece il 7 gli Almamegretta al Viper e Cristiano De André al Cartiere Carrara il 12 marzo, Nayt il 25 e i Subsonica il 18, mentre al Mandela ci saranno Francesco Gabbani il 15 marzo e Brunori Sas domenica 16. Il 20 al Teatro di Fiesole in scena Dolcenera, il giorno dopo i Whisky Trail. Il 21 ci sono anche i Killer Queen al teatro Reims e il 22 al teatro del Maggio Stefano Bollani; la stessa sera Fabio Concato al Cartiere Carrara.

A fine mese la raffica di concerti di Lorenzo con il suo Palajova dal 22 al 31 (pause nei giorni 24, 27 e 30). Ad aprire sarà Axell. Alla Pergola Claudio Baglioni recupera i concerti saltati a dicembre per i problemi al gomito.

Ad aprile, il 2, al Teatro di Fiesole c’è Roberto Cacciapaglia e il 10 Simona Molinari. Il 15 al Cartiere Carrara i Negrita, il 16 sale sul palco il cantautore toscano Lucio Corsi, post Sanremo. Il giorno dopo, ma al teatro Puccini, Ermal Meta. Myss Keta sarà al Tenax il 24. Il 28 grande appuntamento al Teatro Verdi con Umberto Tozzi.

A maggio il 3 maggio Fiorella Mannoia al Verdi, il 16 al Viper torna Piero Pelù.

L’estate porta i concerti all’aperto. Il primo e due giugno i Baustelle all’anfiteatro delle Cascine, l’eterno Vasco Rossi al Visarno il 5 e 6 giugno non si può perdere. Ma è solo l’inizio di una serie di eventi di grandi nomi al Visarno: il 12 i Guns N’ Roses, il 13 i Korn con Public Enemy, Enter Shikari e Soft Play, il 15 i Green Day con Weezer, Shame e Bad Nerves, il 25 i Pinguini Tattici Nucleari. Al Parco Mediceo di Pratolino appuntamento il 18 con Diodato, il 19 con Giovanni Allevi, il 24 con i Gatti Mèzzi.

A ottobre al Mandela da non perdere i Negramaro (il 12), mentre il 25 gioca in casa Marco Masini. Il 3 e 4 novembre al Verdi Carmen Consoli, il 24 un imperdibile Francesco De Gregori. Grande nome dell’autunno fiorentino: i Simply Red al Mandela il giorno 9. Pienone anche per Annalisa il 24, pochi giorni dopo (il 28) tocca ad Anna.