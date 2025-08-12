Aggredita dal marito con una roncola, l’uomo resta in carcere. Lei gravissima in ospedale

Firenze, 12 agosto 2025 – Arresto convalidato e misura della custodia cautelare in carcere per l’uomo di 45 anni di origini tunisine che la sera del 9 agosto scorso ha ferito a colpi di roncola la moglie, 43 anni italiana, riducendola in fin di vita, nella loro casa a Montebeni, sulle colline di Fiesole.

La donna è ricoverata in prognosi riservata, in gravissime condizioni, al policlinico Careggi. Secondo quanto spiegato dagli inquirenti, all'origine dell'aggressione, ci sarebbero stati dissidi coniugali tra i due coniugi, genitori di due bambine di 2 e 3 anni, che erano in casa quando il 45enne ha ferito la moglie. A dare l'allarme la madre della donna.