Regione Toscana: “Valutare nomine Comitato vaccini in Conferenza Regioni”

Firenze, 12 agosto 2025 - "È grave che all'interno del Nitag, il Gruppo tecnico consultivo nazionale sulle vaccinazioni del ministero della Salute, siano state nominate persone che in passato hanno più volte espresso posizioni in contrasto con le evidenze scientifiche in materia di vaccinazioni". A dirlo è l'assessore alla salute della Regione Toscana Simone Bezzini a proposito della nomina di Paolo Bellavite ed Eugenio Serravalle. "Le preoccupazioni e le proteste che in queste ore si levano dal mondo medico e scientifico - continua - le rinunce a far parte del Nitag di personalità di primissimo piano dell'ambito della tutela della salute pubblica, l'assenza di coinvolgimento dell'ordine dei medici, sono elementi che meritano una riflessione seria che deve portare a una riconsiderazione delle scelte fatte". Bezzini fa sapere di aver inviato una lettera a Massimo Fabi, assessore alla salute dell'Emilia Romagna e coordinatore della commissione salute della Conferenza delle Regioni, chiedendo di inserire all'ordine del giorno della prossima seduta l'esame del decreto di nomina e la valutazione della composizione del Nitag". "Mi auguro - conclude - che le Regioni, soggetto primario nell'ambito delle competenze in materia di sanità e di tutela della salute, si esprimano compatte nel chiedere al ministero di rivedere le nomine fatte, prendendo in seria considerazione da una parte le gravi preoccupazioni che si stanno levando dal mondo medico e scientifico, dall'altra la rinuncia a far parte del Nitag di professionalità di altissimo profilo della sanità pubblica".