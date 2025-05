Arezzo, 9 maggio 2025 – Appunti di viaggio in musica a Sansepolcro.

Bach incontra Rosso Fiorentino grazie a Confesercenti e Vetrina Toscana. Sabato 10 maggio dalle 16,30.

Torna Appunti di Viaggio, Racconti di Toscana tra cultura, il format regionale di Confesercenti Toscana, in questo appuntamento organizzato da Confesercenti Arezzo nell'ambito del progetto di Vetrina toscana, il progetto della Regione Toscana che promuove i prodotti e i piatti tipici toscani.

Un primo appuntamento imperdibile per appassionati di arte, musica ed enogastronomia. Sarà Sansepolcro ad ospitare questa prima tappa con una formula dedicata tutta alla musica ed all'arte.

L'appuntamento dopo l'accoglienza dei partecipanti in piazza Torre di Berta alle 16,30 con la presenza di un'esperta guida turistisca di Federagit Confesercenti Matteo Canicchi, si snoderà tra auditorium di Santa Chiara e la chiesa di San Lorenzo.

Alle ore 17 come sempre nella filosofia del progetto Vetrina Toscana, non mancherà lo spazio per la degustazione delle specialità toscane, in questo caso, con i prodotti panificati a base di olio extra vergine d'oliva, selezione di formaggi e proposta di vini del territorio nazionali in abbinamento, sotto la regia e con la presentazione di TIM-ES Timoteo Experience and Services, azienda di servizi enogastronomici, divulgare e Brand Ambassador.

A seguire i partecipanti saranno condotti alla scoperta della bellezza della Deposizione di Cristo dalla Croce di Rosso Fiorentino nella Chiesa di San Lorenzo.

L'opera lo ricordiamo è tornata nella Chiesa di San Lorenzo solo a maggio del 2024, dopo il restauro realizzato nei laboratori fiorentini dell'Opificio delle Pietre Dure (Opd) per incarico dell'Ufficio Beni Culturali della Diocesi e della Soprintendenza di Siena, Grosseto e Arezzo.

Fuggito da Roma nel 1527 dopo il Sacco, Rosso Fiorentino giunse a Sansepolcro, dove ottenne la commissione dalla Compagnia di Santa Croce, sia perché sostenuto dal vescovo Leonardo Tornabuoni, sia perché Raffaellino del Colle rinunciò in suo favore “acciò che, scrive Vasari, in quella città rimanesse qualche reliquia di suo”.

Al termine della breve ma intensa visita guidata, i partecipanti potranno assistere nell"auditorium di S. Chiara all'esibizione musicale di grande prestigio dedicata a Bach a cura di AM ARTISTS

ENSEMBLE con i maestri: - Marco Ferruzzi direttore - Stefano Rondoni violino - Andrea Meucci flauto - Francesco Attesti pianoforte

Il repertorio di particolare fascino prevederà il Concerto in re minore e il 5° Concerto Brandeburghese di J. S. Bach in un'inedita versione per pianoforte e archi.

Per partecipare è prevista una quota di euro 10,00 previa prenotazione obbligatoria entro le ore 12 di sabato 10 maggio.