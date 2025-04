Firenze, musica e installazioni sensoriali alla Leopolda per la Fondazione Anteego

Firenze, 29 aprile 2025 - Sarà una notte di musica e partecipazione quella del 25 maggio allo Spazio Alcatraz della Stazione Leopolda di Firenze, dove andrà in scena il battesimo della Fondazione Anteego, un nuovo progetto dedicato all’educazione permanente, alla formazione civica e alla cultura del sapere condiviso. La serata vedrà come protagonisti tre artisti di rilievo internazionale, selezionati per la loro capacità di attraversare i confini tra generi e culture sonore. The Mauskovic Dance Band (Amsterdam): la band olandese fonde afrobeat, dub, psichedelia ed elettronica in un mix travolgente e stilizzato dal sound system. Guidata da Nico Mauskovic, ha pubblicato con etichette come Soundway, Dekmantel e Bongo Joe.

I loro live sono un concentrato di energia e sperimentazione ritmica globale. Populous: alias del producer pugliese Andrea Mangia, tra i nomi di punta dell’elettronica italiana. Con un suono che unisce ritmi sudamericani ed elettronica ambient, ha collaborato con brand internazionali e calcato festival come Primavera Sound, SXSW e Eurosonic. Ha fondato la label Latinambient ed è spesso ospite di radio culto come NTS e Worldwide FM. Ghiaccioli e Branzini: producer e DJ che fonde elettronica, groove urban e influenze folk, jazz e blues. A Firenze, sua città d’adozione, ha costruito una traiettoria artistica originale, tra sperimentazione sonora e impegno sociale. Ha ricevuto il Folkint Award (MEI) ed è attivo in progetti come Fanfara Station, Future Tradizioni e Banditori. La direzione artistica musicale è a cura di Marco Dalmasso e Musicastrada, impegnati nella promozione della musica dal vivo e nella valorizzazione culturale su scala locale e internazionale. L’evento si articolerà in due momenti distinti.

Dalle 20 alle 22 è previsto un accesso riservato su invito, rivolto a rappresentanti istituzionali, realtà culturali, stampa, operatori del terzo settore e stakeholder. In questa prima fase verrà presentato l’impianto concettuale della Fondazione Anteego, con l’avvio simbolico di un processo partecipativo per la scelta del logo ufficiale, che avverrà attraverso una votazione diretta tra diverse proposte grafiche. Il pubblico potrà inoltre esplorare una serie di installazioni immersive, progettate per raccontare in chiave visiva i valori fondanti della fondazione, ispirati alla nonviolenza attiva di Aldo Capitini, all’educazione popolare di Danilo Dolci, alla cultura della responsabilità di Adriano Olivetti e alla didattica cooperativa di Mario Lodi. A partire dalle 22, l’evento si aprirà a tutta la cittadinanza, con accesso a donazione libera.

La seconda parte della serata sarà un vero e proprio happening culturale, in cui installazioni interattive, momenti conviviali e performance musicali si intrecceranno per ampliare la partecipazione al progetto e coinvolgere pubblici diversi. Le installazioni proposte accompagneranno il pubblico in un percorso sensoriale e riflessivo. Gli "AlterEGO" saranno dispositivi sonori immersivi capaci di stimolare l’ascolto e l’introspezione; i "MultiEgo", pannelli translucidi e interattivi, inviteranno a esplorare contenuti testuali e suggestioni visive; la "Zona Anteego", allestita con materiali di recupero, rappresenterà simbolicamente lo spazio generativo del progetto, ispirato all’idea di rigenerazione culturale. Durante saranno attivi i servizi bar e un’area beverage selezionata. La Fondazione Anteego nasce con l’intento di promuovere una nuova idea di educazione permanente per adulti, fondata sull’esperienza condivisa, il dialogo e la dimensione comunitaria del sapere. L’evento del 25 maggio segna l’inizio di un percorso che punta alla costruzione aperta e partecipata di una fondazione indipendente, radicata nel territorio, orientata alla cultura democratica, accessibile e trasformativa. Nei prossimi mesi è prevista la formalizzazione della struttura giuridica, l’attivazione dei primi progetti educativi e la creazione di una rete di partner e sostenitori.