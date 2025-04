Mida, quattordici fotografi svelano l'anima degli artigiani toscani

Firenze, 28 aprile 2025 - Quattordici fotografi, professionisti e non, svelano l'anima degli artigiani toscani. É la mostra fotografica promossa da FuoriCampo, associazione per la diffusione delle arti visive di Prato, e Artex, Centro per l’artigianato artistico e tradizionale della Toscana, all'interno della galleria dell'Artigianato al padiglione Cavaniglia durante Mida 25, la Mostra Internazionale dell’Artigianato in programma fino al 1 maggio alla Fortezza da Basso di Firenze. L’evento è realizzato nell’ambito delle azioni del progetto Officina Creativa Lab, promosso da Regione Toscana e Comune di Firenze. Protagonisti degli scatti della mostra “Espressioni: l’anima degli artigiani” non sono i prodotti artigianali ma le persone che li realizzano. “Da tempo Artex sta lavorando per creare nuove forme di comunicazione dell’artigianato artistico, che possano contribuire da un lato a dare un’immagine più contemporanea e meno stereotipata del settore e, dall’altro, possano incuriosire ed avvicinare a questo mondo i giovani, soprattutto come futuri creatori e imprenditori artigiani. Per questo motivo la visione del progetto di Fuoricampo ci ha subito conquistato e siamo orgogliosi di poter mostrare a Mida i risultati di questo lavoro che speriamo possa ulteriormente svilupparsi. Ringrazio anche tutti gli artigiani che hanno creduto nel progetto e si sono resi disponibili alle sessioni fotografiche, svelando anche aspetti meno noti e più personali della propria attività” commenta Elisa Guidi, coordinatrice di Artex, Centro per l’Artigianato Artistico e Tradizionale della Toscana. "FuoriCampo è una Associazione Culturale per la diffusione delle Arti Visive, pertanto vuole interessarsi ed occuparsi non solo di fotografia ma di tutto ciò che è legato al mondo del “visivo”, dalla pittura al cinema passando ovviamente dalla fotografia. FuoriCampo associa amanti della fotografia “non professionisti” e diversi di loro hanno ricevuto premi e partecipato a progetti di caratura internazionale. L’associazione FuoriCampo ha a cuore le persone e il territorio, per questo è scaturito un interesse profondo per questo progetto che lega in maniera forte entrambi gli ambiti infatti il progetto pone l’accento sulla profonda umanità che lega il prodotto artigianale con l’anima della persona che lo crea: ogni oggetto realizzato ha un legame profondo con la mente, il cuore dell’artigiano e il luogo in cui vive.” Questo il commento di Michele Bianchi di FuoriCampo. Le mani sono solo lo strumento che lo realizzano. Per questo motivo la ricerca fotografica ha esplorato, pur con differenti sensibilità, la vita privata, le esperienze personali e le varie sfaccettature delle singole personalità. La creatività nasce dalla sensibilità e dall’emozione di queste donne e uomini che prima plasmano la loro vita e poi la materia, creando bellezza. Il progetto si articola in quattro interpretazioni artistiche che dialogano sullo stesso tema, sviluppando il concetto della realizzazione di se stessi attraverso la creazione dell’oggetto. "Diversion - L’altra strada possibile" di Andrea Biancalani, Elena Mariotti e Ginevra Vernacchia, che hanno ritratto gli artigiani Il Bronzetto, Saskia Wittmer, Ippogrifo Stampe d’Arte, Maselli Bottega d’Arte. "Impulsi Creativi" di Enrico Calamandrei, Michele Bianchi, Davide Gucci e Maria Luisa Nencini, che hanno fotografato Andrea Amerighi orafo e Roberta Giannoccaro Mosaici. "Essere artigiano oggi - La storia di Daniel Waples" di Massimiliano Faralli, Romina Barsotti, Giulia Giovacchini, Filomena Vulcano che hanno fotografato Bossnote Repair. "Chapeau!" di Andrea Foligni, Simone Malanima Marco A. Pieragnoli che hanno ritratto Ilaria Creazione Cappelli. Maurizio Costanzo