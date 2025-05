Firenze, nuove visite guidate alla Sinagoga e al cimitero monumentale ebraico

Firenze, 1 maggio 2025 – Stanno per partire nuove visite guidate tematiche al cimitero monumentale ebraico e alla Sinagoga di Firenze. Proseguiranno dunque anche a maggio gli appuntamenti per approfondire la cultura ebraica con visite per famiglie e bambini grazie al quale sarà possibile scoprire luoghi e tradizioni poco conosciuti della Firenze ebraica. Domenica 4 maggio e domenica 25 maggio alle ore 11 e alle ore 15 si terrà una visita speciale interamente dedicata alla Sinagoga e al Museo Ebraico di Firenze. Una guida specializzata condurrà i visitatori attraverso i secoli alla scoperta della storia della Sinagoga di Firenze dalla fondazione fino ad oggi. Al primo e al secondo piano del museo verrà illustrata la storia degli ebrei fiorentini a partire dal periodo del ghetto del XVI secolo fino al Secondo Dopoguerra. Partendo dagli oggetti presenti in museo verrà affrontata la ritualità delle feste ebraiche, del ciclo della vita e delle tappe fondamentali dell'ebraismo. Domenica 11 maggio alle ore 11 è in programma, invece, la visita al cimitero ebraico monumentale a due passi da Porta San Frediano. Un esempio di arte funeraria ottocentesca in stile neogotico e neorinascimentale. Al suo interno sono presenti sarcofagi, cippi, colonne, tempietti e tre notevoli cappelle gentilizie degne di nota. La visita prevede inoltre un excursus sugli usi e le tradizioni funebri presenti nell'ebraismo. L’accesso non è consigliato a persone con problemi di mobilità. Domenica 18 maggio alle ore 11 un appuntamento dal titolo: “Il sefer Torah tra scrittura e tradizione”. Durante la visita sarà possibile scoprire come è fatto un rotolo della Torah? Come viene scritto? Chi lo scrive? Come e quando si legge? Domenica 18 maggio la visita sarà dedicata ad un viaggio nelle sale museali alla scoperta dei paramenti che vestono e impreziosiscono la Torah, la Bibbia ebraica, ai fili e tessuti preziosi, ai magnifici ricami e tessiture con armonie di disegni e colori che si intrecciano con la storia e la cultura ebraica. Durante la visita sarà possibile scoprire la specificità dell’arte tessile ebraica nel contesto italiano, ponendo l’attenzione non solo alla ricca collezione tessile museale, ma anche ai luoghi in cui è stata realizzata. Il costo delle visite guidate sarà di 10 euro a persona (gruppi al massimo di 30 persone), per partecipare è necessaria la prenotazione al numero 055 2989879 (attivo dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 18). Maurizio Costanzo