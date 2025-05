Achille Lauro in città. Firmacopie a Le Murate

Oggi è una vera e propria pop-star. Piace a bambini, giovani, adulti e oltre. E non sarà strano se oggi al suo firmacopie al caffè letterario Le Murate (dalle 17) le generazioni si incontreranno per salutare Achille Lauro e farsi firmare il nuovo album, ‘Comuni Mortali’. Sì, perché ormai Lauro non è il rapper/trapper degli inizi, non è nemmeno quello di ‘Thoiry’, che nel 2018 faceva saltare tutte le discoteche d’Italia. Lauro si è evoluto. E lo ha fatto in particolare dal 2019, quando ha partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo con ‘Rolls Royce’, presentandosi con un sound diverso rispetto al suo passato di ‘strada’.

È con Sanremo che tutto cambia e, forse, è con il saluto a ‘zia Mara’ a ‘Domenica in’ che i cuori dei più riluttanti si sciolgono (e passano sopra ai tatuaggi che gli caratterizzano il volto). Oggi, infatti, quando parte il suo "Oh bambina" è un successo. Tutti cantano ‘Incoscienti giovani’, così come hanno cantato i suoi brani più famosi, da ‘C’è la vie’ a ‘Fragole’. E non è un caso che i tre singoli estratti da questo album, il già citato ‘Incoscienti giovani’, ‘Amore disperato’ e ‘Amor’, compaiano nella lista delle top 50 canzoni più ascoltate in Italia su Spotify.

‘Comuni mortali’, infatti, è il suo settimo album in studio, ricolmo di dediche d’amore: alla madre, in ‘Cristina’ e a Roma, in ‘Amor’. Un disco che si conclude, con ‘Barabba III’, che segna la fine di un percorso, quello iniziato nel 2012 con il suo mixtape dedicato al ladrone dei Vangeli, e quello della vita di strada, da cui è scappato, mentre qualcun altro, un suo amico, non ha avuto la stessa fortuna. Per accedere al firmacopie è necessario acquistare l’album al Caffè letterario: dalle 15 ci sarà uno store della Galleria del Disco, che ha organizzato l’evento.

l.otta.