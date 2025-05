Oltreconfine: la danza che abbatte i limiti e illumina il viaggio dell’inclusione

Firenze, 5 maggio 2025- Sarà lo spazio creativo di Cango Cantieri Goldonetta ad accogliere due serate dal forte impatto emotivo e simbolico. Giovedì e venerdì prossimi alle 20, la Compagnia Xe diretta da Julie Ann Anzilotti porterà in scena Oltreconfine, una creazione corale e suggestiva che racconta il viaggio come esperienza fisica, mentale e sensoriale. Un’opera che non si limita a evocare partenze e ritorni, ma che si muove nella dimensione più intima del desiderio, del ricordo e della trasformazione. Lo spettacolo rientra nella programmazione di La Democrazia del Corpo, progetto ideato da Virgilio Sieni e sostenuto da Ministero della Cultura, Fondazione CR Firenze, Comune di Firenze e Regione Toscana. Si tratta di una rassegna che, anno dopo anno, continua a farsi spazio fertile per una danza che si interroga, accoglie e supera i confini della scena e del corpo. Oltreconfine nasce all’interno del Progetto “Personae”, dedicato a giovani e adulti diversamente abili. La Compagnia Xe da tempo lavora con passione per offrire un’opportunità artistica autentica e professionale a interpreti fuori dai consueti standard, senza pietismi ma con la forza di un linguaggio universale: la danza. I corpi dei danzatori — Marco Bandinelli, Chiara Carducci, Emanuele Checcucci, Giulia Ciani, Damiano Forni, Filippo Gori, Francesca Mazzoni, Francesca Lentucci, Manola Nunziati, Alessandra Passanisi e Federica Salvini — diventano così i protagonisti di un attraversamento simbolico, accompagnati dalle musiche di John Adams, Steven Brown e Timothy Ward-Booth. Sulla scena, essenziale e poetica, le valigie luminose progettate da Monica Sarsini tracciano percorsi incerti e affascinanti. Un paesaggio mobile dove ogni gesto è carico di senso, ogni spostamento diventa metafora di un’esplorazione interiore. I costumi di Loretta Mugnai e le luci curate da Andrea Margarolo amplificano l’aura sospesa dello spettacolo, che vive anche del lavoro tecnico e organizzativo di una squadra compatta. Oltreconfine è una danza che parla di confini per superarli. È un atto di libertà che rende visibile ciò che spesso resta nascosto: la bellezza di un corpo che esprime, il valore dell’esperienza artistica come strumento di crescita e di relazione. I biglietti sono disponibili in varie fasce di prezzo per agevolare l’accesso a tutti, con riduzioni per studenti, giovani e over 65. Per prenotazioni e informazioni è possibile contattare la biglietteria all’indirizzo [email protected] o tramite telefono e WhatsApp ai numeri indicati sul sito ufficiale www.virgiliosieni.it.