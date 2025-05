Firenze, il divulgatore Marco Montemagno in scena al Teatro Cartiere Carrara

Firenze, 5 maggio 2025 - Marco Montemagno, il più innovativo tra i divulgatori italiani, è pronto a salire sui palcoscenici dei principali teatri italiani con il suo primo, attesissimo, spettacolo: "Montemagno Live 2025". L’appuntamento con il pubblico fiorentino è fissato per giovedì 8 maggio al Teatro Cartiere Carrara (ore 21).

"Montemagno Live 2025" è un monologo coinvolgente e ricco di idee che accompagnerà il pubblico in un viaggio appassionato tra provocazioni e risate, per esplorare insieme le sfide del futuro. Con il suo stile inconfondibile, capace di combinare intuizione, sagacia e una prospettiva sorprendente, Monty esplorerà i grandi cambiamenti che stanno trasformando il lavoro, la società, approfondendo anche il ruolo dell'intelligenza artificiale e le sue implicazioni nella vita di tutti i giorni. Un viaggio per affrontare il domani con buon senso, diventare protagonista attivo, evitando di essere travolto dagli eventi.

Un appuntamento unico e indimenticabile per chi vuole anticipare il futuro e non subirlo. Marco “Monty” Montemagno è un imprenditore, divulgatore esperto di digitale e personaggio mediatico con oltre 3,5 milioni di follower sui social. Fondatore di startup come Blogosfere (acquistata da Il Sole 24 Ore) e 4books ha portato in Italia eventi di rilievo come la Social Media Week e creato la prima Startup School. Ha fatto TV per sette anni su SkyTG24 con le trasmissioni “Io reporter” e “Reporter diffuso”. Negli ultimi 20 anni ha moderato e partecipato come speaker a un’infinità di eventi. È autore di tre bestseller: Codice Montemagno, Lavorability e Tutto Montemagno. Grazie al suo talento nell’instaurare dialoghi di valore ha intervistato centinaia di figure di spicco del mondo del business, dei media e della cultura da Jeff Bezos a Matthew McConaughey, da Brunello Cucinelli a Umberto Galimberti. Monty è un punto di riferimento per le tecnologie emergenti, al suo recente corso gratuito su come utilizzare l’intelligenza artificiale per migliorare nel lavoro si sono iscritte oltre 300.000 persone. Media partner Forbes Italia.

Maurizio Costanzo