Firenze, Achille Lauro arriva alle Murate per il firmacopie

Firenze, 2 maggio 2025 - Evento da non perdere a Firenze, che vede protagonista Achille Lauro, l'eclettico cantante che sta spopolando con il suo nuovo album Comuni Mortali. L'appuntamento è sabato 3 maggio presso Caffè Letterario Le Murate. Il firmacopie, è organizzato dalla Galleria del Disco, che ha scelto come location il Caffè Letterario Le Murate.

Achille Lauro dalle ore 17 incontra i fan e firma le copie del suo nuovo Album 'Comuni Mortali'. Per poter accedere al firmacopie dovrà essere acquistato il nuovo album direttamente al Caffè Letterario Le Murate dove la cassa aprirà alle 15. Al momento dell’acquisto verrà rilasciato un pass che dà diritto all’ingresso del firmacopie. Non c'è prenotazione, gli orari di inizio e fine firmacopie sono puramente indicativi, e non c'è la possibilità di fare selfie con l'artista. Come precisa l'organizzazione dell'evento, le foto saranno scattate dal fotografo ufficiale e saranno disponibili sulla pagina facebook della Galleria del Disco 24-48 ore dopo l’evento. Il cantante ha reso noto l'incontro sui suoi social, sottolineando che è doveroso per lui abbracciare i suoi ammiratori per ricambiare l'affetto che gli stanno dimostrando. Comuni mortali è il titolo del settimo, attesissimo album di Achille Lauro, appena uscito per Warner Music Italy.

Maurizio Costanzo