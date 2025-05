Firenze dei Bambini, il canto dell'infanzia per costruire la pace

Firenze, 7 maggio 2025 - Un sentiero stretto. Perché oggi sembra sempre più difficile risolvere i conflitti con le parole, imparando a costruire e condividere relazioni fondate sul rispetto e la tolleranza. Eppure, è l'unica strada percorribile per immaginare un mondo più gentile, umano e solidale. A partire dalle nuove generazioni. Per questo la dodicesima edizione della Firenze dei Bambini vuole essere prima di tutto un seme di pace, speranza e creatività piantato nel cuore dell'infanzia ed innaffiato dai linguaggi dell'arte, la musica e il gioco.

Ispirata al Cantico delle Creature di San Francesco d'Assisi e al potente messaggio di amore lasciato da Papa Bergoglio, la rassegna presentata stamani dall'assessora all'Educazione Benedetta Albanese e la direttrice artistica di MUS.E Valentina Zucchi è un ricchissimo ventaglio colorato da centinaia di appuntamenti gratuiti, distribuiti il venerdì nelle scuole e il weekend in alcuni luoghi iconici della città: una tre giorni che prende il via venerdì 23 maggio al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, dove nell'ambito dell'iniziativa "Geronimo Stilton sulle tracce dell'hacker" - promossa da Le Chiavi della Città in collaborazione con il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Polizia Postale - mille studenti delle scuole primarie fiorentine incontreranno il celebre topo giornalista, sua sorella Tea e l'autrice del libro Elisabetta Dami, con merenda finale offerta da Unicoop Firenze.

Il weekend è invece dedicato alle proposte per le famiglie con bambini, inaugurate dal programma speciale rivolto ai piccoli degenti della Fondazione Meyer: la Sfera dei Giornali, una speciale scultura da passeggio elaborata dai bambini insieme agli esperti di Cittadellarte - quartier generale dell'artista Michelangelo Pistoletto - passeggerà lungo tutto il fine settimana per le strade di Firenze. Nel frattempo, gli spazi delle Murate si animano di laboratori, spettacoli e iniziative inedite: da Accadueò della compagnia Giallo Mare al mandala della pace realizzato dai bambini e gli artisti di Sognare Arte, dal momento di riflessione promosso dalla Fondazione Robert F. Kennedy Human Rights alle creazioni fantasiose del Portale Ragazzi - Fondazione CR, Fenix Studios, Ad Arte e tanti altri.

Non vuole essere da meno Santa Maria Novella, che nell'antico dormitorio ospita installazioni visive, attività musicali e performance teatrali ispirate alla pace; e se l'Istituto Geografica Militare apre le proprie porte per scoprire i segreti della geografia e della cartografia, l'Istituto degli Innocenti rilancia con le attività artistiche ed educative dell'Archivio di Stato, Fondazione Ferragamo, CISV e Triboo, gli spettacoli della Compagnia TBO e del Teatro del Vento, e i laboratori dei filosofi di Amica Sofia, Unicef e Comunità di Sant'Egidio.

Non solo, perché il Cortile degli uomini e delle donne risuoneranno di Drum Circle corali, giochi e fantasticherie della Carovana dei Pacifici, collegandosi idealmente con le iniziative in corso a Palazzo Vecchio, dove Sala d'Arme diventa il luogo dove immaginare la Firenze Infinita, l'Atelier d'arte e la Salotta lo spazio per laboratori dedicati all'illustrazione e alle storie, e il Salone dei Cinquecento il palcoscenico dello spettacolo "Storie di pace" di Mago Tornado e Oreste Castagna, noto volto di Rai Yoyo. E sarà ancora il grande salone mediceo ad ospitare domenica pomeriggio il concerto dei piccoli musicisti dell'Accademia Musicale, Florence International Violin Academy e il Piccolo Coro Melograno, mentre le artenaute del Castello di Rivoli lavoreranno con i bambini nel Cortile di Buontalenti per creare incredibili bandiere della pace. Torna infine a gentile richiesta la "Notte al Museo", che grazie al sostegno di Toscana Energia triplica la sua offerta, coinvolgendo anche Palazzo Medici Riccardi e il Museo Stefano Bardini.