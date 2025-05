Il 3 maggio è il giorno di Achille Lauro e Fiorella Mannoia a Firenze

Firenze, 3 maggio 2025 – Due eventi con grandi star della musica oggi a Firenze, dove arrivano Fiorella Mannoia, in concerto al Teatro Verdi, e Achille Lauro che alle Murate incontra i fan per il firmacopie. Dopo il doppio sold out dello scorso autunno, Fiorella Mannoia torna in concerto stasera al Teatro Verdi. L’occasione è data dal tour “Fiorella Sinfonica - Live con orchestra” che vede l’artista affiancata dall’Orchestra Sinfonica Saverio Mercadante di Altamura diretta da Rocco De Bernardis. Anche in questo caso, il tutto esaurito è a un passo.

Fiorella Mannoia ripercorre i grandi successi del suo repertorio declinati con nuove sfumature e in scaletta non mancano brani più recenti come “Disobbedire”. Un disco che racchiude 9 canzoni - alcune delle quali firmate da Fiorella in prima persona - che fondono amore e consapevolezza, speranza e denuncia, e in cui la musica si fa portavoce di impegno culturale e sociale. E gli appuntamenti toscani non finiscono qui: Fiorella Mannoia e l’Orchestra Sinfonica Saverio Mercadante di Altamura saranno in concerto l’11 agosto alla Fortezza di Montalfonso di Castelnuovo di Garfagnana, nell’ambito del festival Mont’alfonso sotto le stelle.

A Firenze oggi sarà protagonista anche Achille Lauro, l'eclettico cantante che sta spopolando con il suo nuovo album Comuni Mortali, riscuotendo gli onori del pubblico e della critica. L'appuntamento è presso il Caffè Letterario Le Murate. Il firmacopie, è organizzato dalla Galleria del Disco, che ha scelto come location la suggestiva cornice del Caffè Letterario Le Murate, punto di riferimento di tantissimi eventi culturali del capoluogo toscano. Achille Lauro dalle ore 17 incontra i fan e firma le copie del suo nuovo Album 'Comuni Mortali'. Per poter accedere al firmacopie dovrà essere acquistato il nuovo album direttamente al Caffè Letterario dove la cassa aprirà alle ore 15.

Al momento dell’acquisto verrà rilasciato un pass che dà diritto all’ingresso del firmacopie. Non c'è prenotazione, gli orari di inizio e fine firmacopie sono puramente indicativi, e non c'è la possibilità di fare selfie con l'artista. Come precisa l'organizzazione dell'evento, le foto saranno scattate dal fotografo ufficiale e saranno disponibili sulla pagina facebook della Galleria del Disco 24-48 ore dopo l’evento. Il cantante ha reso noto l'incontro sui suoi social, sottolineando che è doveroso per lui abbracciare i suoi ammiratori per ricambiare l'affetto che gli stanno dimostrando.

Maurizio Costanzo