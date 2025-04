Speciale Primo Maggio: cinema e lavoro alla Compagnia

Firenze, 29 aprile 2025 - Beffardo, amaro, grottesco. Che il mondo del lavoro non fosse un tappeto di rose e fiori, diritti e opportunità, l'aveva già intuito l'operaio Ludovico Massa, detto Lulù, interpretato splendidamente da Gian Maria Volontè in uno dei film più discussi degli anni Settanta, "La classe operaia va in paradiso": Elio Petri vinse la Palma d'Oro a Cannes nel 1971 raccontando in chiave di black comedy la storia di un giovane lavoratore vessato dai ritmi di produzione infernali imposti dal padronato, ingannato da un sindacalismo pavido e corruttibile e abbandonato da movimenti studenteschi parolai e inconcludenti.

Bocciata senza appello dalla critica marxista dell'epoca, la sua intuizione, che spostava la commedia all'italiana verso territori più cupi e nichilisti rispetto alla decade precedente, è stata raccolta idealmente mezzo secolo dopo da Michele Riondino, autore e protagonista del film rivelazione "Palazzina Laf" (2023); adattando il libro "Fumo sulla città" di Alessandro Leogrande, l'attore pugliese racconta uno dei più gravi abusi in ambito lavorativo della storia recente: il titolo dell'opera riprende infatti il nome dell'omonima palazzina, situata nel quartiere Tamburi di Taranto e adiacente al Laminatoio a freddo dell'Ilva, dove gli impiegati degli uffici venivano confinati dai dirigenti del Gruppo Riva qualora rifiutassero la "novazione" del contratto, ovvero il declassamento - illegale e pericoloso - ad operai di fabbrica.

Il Cinema La Compagnia ha deciso di riproporre i due cult proprio in occasione del Primo Maggio, per riflettere sulle contraddizioni e le fragilità di un mondo, quello del lavoro, che oggi appare sempre più frammentato e disarticolato, mentre le speranze di riscatto collettivo sono ingiallite nelle immagini invecchiate di un passato coraggioso intriso di lotte concrete ed utopie visionarie. Per i più piccoli, sarà proiettato nel pomeriggio "Nina e il segreto del riccio", il cartone animato diretto da Jean-Loup Felicioli e Alain Gagnol che utilizza la struttura delicata della fiaba per parlare del passaggio dalle certezze dell'infanzia alla precarietà dell'età adulta.