Tornano i “Brunch d’artista” al Mercato Centrale

Firenze, 10 maggio 2025 - Un morso di cultura, un sorso d’arte e un tuffo nei sapori autentici del Mercato: a maggio e giugno tornano i “Brunch d’artista” al primo piano del Mercato Centrale Firenze, il format che mette insieme gusto e ispirazione in collaborazione con Palazzo Strozzi. L’occasione è la mostra “Tracey Emin. Sex and solitude”, dedicata a una delle voci più particolari dell’arte contemporanea internazionale, che ha fatto dell’intimità una forma potente di racconto artistico. Domenica 11 maggio, 8 giugno e 22 giugno, dalle 10.30 alle 12.30, la Terrazza Enoteca al primo piano del Mercato Centrale si trasformerà in uno spazio di scoperta e condivisione. Un esperto d’arte accompagnerà i partecipanti in un viaggio tra le opere e la biografia della celebre artista britannica, mentre i profumi e i sapori del brunch, preparato con le eccellenze gastronomiche del Mercato, completeranno l’esperienza in modo autentico e conviviale. Il costo dell’evento è di 25 euro a persona e comprende il brunch, l’approfondimento culturale e un biglietto aperto per visitare la mostra a Palazzo Strozzi. Per partecipare è necessario iscriversi scrivendo a [email protected] entro il giovedì precedente a ciascuna data. Il Mercato Centrale è stato ideato e fondato nel 2014 a Firenze da Umberto Montano, imprenditore appassionato e creativo con oltre quarant’anni di esperienza nel vasto panorama della ristorazione fiorentina di alta qualità, con l’obiettivo di contrastare la lenta scomparsa dal centro città dei negozi di alimentari tradizionali e di tutte le buone pratiche del loro mestiere. Per dare vita al suo progetto, Montano ha trovato una visione condivisa e si è associato al gruppo Human Company della famiglia Cardini-Vannucchi, punto di riferimento in Italia nel turismo all’aria aperta. La sinergia nata dal loro incontro ha permesso di decodificare un nuovo linguaggio nel mondo del cibo, che fa della semplicità la sua forza. Questa idea prende vita in un formato innovativo, che porta in primo piano gli “artigiani del gusto” e il loro saper fare in un’ideale piazza della bontà, luogo di incontro e spazio per la scoperta, in dialogo costante con il tessuto urbano. Il Mercato Centrale conta oggi cinque location: a Firenze, Roma, Torino, Milano e Melbourne, confermandosi un format in continua evoluzione.