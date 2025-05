Firenze, Fiorella Mannoia in concerto al Teatro Verdi

Firenze, 2 maggio 2025 - Fiorella Mannoia & Orchestra al Teatro Verdi di Firenze. Ultimi biglietti e nuova data toscana, l’11 agosto a Castelnuovo di Garfagnana (Lucca). Dopo il doppio sold out dello scorso autunno, Fiorella Mannoia torna in concerto sabato 3 maggio al Teatro Verdi di Firenze. L’occasione è data dal tour “Fiorella Sinfonica - Live con orchestra” che vede l’artista affiancata dall’Orchestra Sinfonica Saverio Mercadante di Altamura diretta da Rocco De Bernardis. Anche in questo caso, il tutto esaurito è a un passo. Gli ultimi biglietti – posti numerati da 49 a 89 euro compresi diritti di prevendita – sono disponibili online su www.bitconcerti.it e www.ticketone.it, nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita tel. 055.210804) e (tel. 892.101). Info tel. 055.667566 - 055.212320. Fiorella Mannoia ripercorre i grandi successi del suo repertorio declinati con nuove sfumature e in scaletta non mancano brani più recenti come “Disobbedire”, il singolo che dà il titolo al nuovo album uscito lo scorso novembre (Oyà/Columbia Records/Sony Music). Un disco che racchiude 9 canzoni - alcune delle quali firmate da Fiorella in prima persona - che fondono amore e consapevolezza, speranza e denuncia, e in cui la musica si fa portavoce di impegno culturale e sociale. E gli appuntamenti toscani non finiscono qui: Fiorella Mannoia e l’Orchestra Sinfonica Saverio Mercadante di Altamura saranno in concerto l’11 agosto alla Fortezza di Montalfonso di Castelnuovo di Garfagnana, nell’ambito del festival Mont’alfonso sotto le stelle. I biglietti per questa, nuova, imperdibile data, sono disponibili sul sito ufficiale www.montalfonsoestate.it, su www.ticketone.it (tel. 892.101) e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita - tel. 055.210804). Alla Pro Loco di Castelnuovo di Garfagnana (piazza delle Erbe, tel. 0583 641007) è possibile acquistare i biglietti riservati a persone con disabilità (anche a distanza con bonifico bancario). Info www.montalfonsoestate.it. Prevendite boglietti Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita (tel. 055 210804) Ticket One www.ticketone.it (tel. 892 101). L’ emozionante tour di Fiorella Sinfonica-Live con orchestra, prosegue in primavera nell’atmosfera intima e suggestiva dei teatri dopo il grande successo delle tappe estive ed autunnali, continuando a collezionare data dopo data tutti sold out nelle più belle location d’Italia. Il tour invernale ha toccato il Teatro Verdi lo scorso novembre. Accompagnata dall’Orchestra Sinfonica Saverio Mercadante di Altamura diretta dal M° Rocco De Bernardis, Fiorella Mannoia ripercorre in scaletta i grandi successi del suo repertorio declinati con nuove sfumature, ma nella set list non mancano anche brani più recenti come Disobbedire, il singolo che dà il titolo al nuovo album uscito lo scorso 29 novembre (Oyà/Columbia Records/Sony Music). Un disco che celebra i 70 anni dell’artista con 9 canzoni – alcune delle quali firmate da Fiorella in prima persona – che fondono amore e consapevolezza, speranza e denuncia, e in cui la musica si fa portavoce di impegno culturale e sociale. Sconti e riduzioni: I bambini sotto cinque anni entrano gratuitamente accompagnati da un adulto, in numero di un bambino/a per ogni adulto, ma non hanno diritto a occupare un posto a sedere. Persone con disabilità. Possono acquistare un biglietto specifico al prezzo più basso previsto per l'evento ed entrare con un accompagnatore gratuito, se la percentuale di invalidità è di almeno il 75%. I biglietti sono reperibili esclusivamente su prenotazione telefonica al numero 055/667566.

