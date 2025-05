Al via la Chianti Lovers Week: una settimana di eventi tra vino, cultura e musica

Firenze, 4 maggio 2025 - Il Chianti Docg scende in piazza, entra nei negozi, si infila nei cinema, nelle enoteche e nei luoghi dell’arte. Dal 5 all’11 maggio, il Consorzio Vino Chianti lancia la prima edizione della Chianti Lovers Week, una rassegna che porterà il vino toscano per eccellenza fuori dalle cantine per incontrare le persone nei luoghi della loro quotidianità. Un format nuovo e inclusivo, pensato per coinvolgere non solo gli appassionati ma anche i curiosi, i passanti, i turisti e i cittadini. La settimana si preannuncia ricchissima: oltre 50 eventi organizzati da enoteche, ristoranti, cantine, botteghe e spazi culturali si svolgeranno in tutta la Toscana, da Firenze a Siena, da Pisa ad Arezzo, da Impruneta a Montepulciano. Degustazioni guidate, aperitivi tematici, cene a più mani, percorsi tra i filari e abbinamenti insoliti: ogni realtà interpreterà il Chianti a modo suo, con libertà e creatività. Accanto a questo calendario diffuso, il Consorzio Vino Chianti firma anche alcuni eventi ufficiali che danno il tono e il ritmo alla settimana. Si comincia martedì 6 maggio con la Shopping Night alla Rinascente di Firenze, in collaborazione con Savino del Bene Volley. Tutti i piani dello store di Piazza della Repubblica saranno animati da postazioni gourmet e banchi d’assaggio, per salutare il ritorno della squadra femminile dalla Final Four di Champions League con un evento che unisce sport, eleganza e vino. Giovedì 8 maggio, il Chianti diventa protagonista sul grande schermo con la Wine & Cinema Experience ospitata negli spazi creativi di Nana Bianca: una masterclass immersiva dove il vino incontra scene cult cinematografiche, in un dialogo sensoriale che punta a emozionare e sorprendere. Sabato 10 maggio sarà la volta di Riscrivere la storia, un evento esclusivo all’ex Monastero di Sant’Orsola, con visite guidate, performance artistiche dal vivo e degustazioni di Chianti all’interno di un sito straordinario e solitamente chiuso al pubblico. Domenica 11 maggio gran chiusura con il Chianti Lovers Closing Party alla Manifattura Tabacchi. Una festa aperta al pubblico tra calici, street food d’autore (curato da Tosca – Eccellenze Toscane), DJ set vintage con La Màquina Parlante e i ballerini swing di Studio Swing 22 Firenze. Parte del ricavato andrà al progetto solidale “La Mensa che Viaggia” della Fondazione Solidarietà Caritas Firenze. “Con la Chianti Lovers Week vogliamo raccontare il nostro vino in un modo nuovo, uscendo dai contesti istituzionali per incontrare le persone nei luoghi della loro quotidianità – spiega Giovanni Busi, presidente del Consorzio Vino Chianti –. È una festa, certo, ma anche un atto di fiducia verso la vitalità del nostro territorio, verso una cultura del vino che sa evolvere senza perdere le radici. In questa settimana il Chianti sarà ovunque: vicino, accessibile, condivisibile. Proprio come piace a noi”.