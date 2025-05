Museo Opera del Duomo di Firenze aperto gratis la sera 17 maggio

Firenze, 10 maggio 2025 – ll Museo dell'Opera del Duomo a Firenze aderisce alla Notte Europea dei Musei e alla Giornata Internazionale dei Musei di Icom (International Council of Museums) e nell'occasione sarà aperto al pubblico gratuitamente la sera del 17 maggio dalle ore 21 alle ore 24 (ultimo ingresso alle ore 23,30), senza bisogno di prenotazione. Oltre all'ingresso libero al museo, l'Opera di Santa Maria del Fiore offre quest'anno la possibilità di prenotare visite guidate gratuite per adulti e per famiglie con prenotazione a partire dalle 9,30 del 12 maggio 2025 a questo link: https://duomo.firenze.it/it/eventi/11557/il-museo-dell-opera-del -duomo-apre-fino-a-mezzanotte-in-occasione-della-notte-europea-d ei-musei . Per gli adulti sono previste due visite guidate della durata di un'ora, con inizio alle ore 21,30 e alle 22,15, con prenotazione obbligatoria nella sezione eventi del sito dell'Opera di Santa Maria del Fiore a questo link: Per le famiglie, con bambini da 5 a 12 anni di età, sono previste due visite guidate dal titolo 'Museo da sogno', della durata di un'ora, con inizio alle ore 21 e alle 21,30 con obbligo di prenotazione inviando una email a: [email protected] (specificando numero dei partecipanti ed età dei bambini). Il percorso si conclude con un'attività di 'laboratorio' sulla terrazza del museo. Il museo raccoglie opere d'arte provenienti dal complesso sacro del Duomo di Firenze, Battistero e Campanile di Giotto, con un nucleo importantissimo di statuaria gotica e rinascimentale[1]. Tra le opere più importanti, lavori di Andrea Pisano, Arnolfo di Cambio, Nanni di Banco, le Porte di Ghiberti, la Pietà Bandini di Michelangelo ed una delle più ampie collezioni al mondo di opere di Donatello, seconda solo al Museo nazionale del Bargello. L'allestimento è concepito come un percorso didattico che si snoda su sale disposte su tre piani, per 6.000 m² dove più di settecento opere d'arte, tra cui un gran numero di capolavori, offrono una panoramica completa dello sviluppo della storia degli edifici monumentali dell'Opera di Santa Maria del Fiore dalla fine del Duecento alla fine dell'Ottocento. Le opere sono esposte con attenzione alla loro originale collocazione e la visita è arricchita da numerosi apparati didascalici testuali, video e digitali interattivi.