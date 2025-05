Pollicino Verde 2025: parte il 10 maggio il viaggio alla scoperta della città per i più piccoli

Firenze, 6 maggio 2025 – Firenze a misura di bambino. Prenderà il via sabato 10 maggio l’edizione 2025 di Pollicino Verde, il programma di attività all’aperto promosso dall’assessorato all’Educazione del Comune di Firenze in collaborazione con i cinque quartieri. Un progetto pensato per accompagnare bambine e bambini da zero a sei anni – insieme alle loro famiglie – alla scoperta della natura e della città, con un calendario ricchissimo di proposte completamente gratuite.

Fino al 14 giugno, più di 80 appuntamenti tra letture, laboratori, narrazioni e giochi coinvolgeranno oltre 60 luoghi della città, dai giardini storici ai musei, dalle biblioteche alle piazze, fino agli spazi verdi di nidi e scuole dell’infanzia. Eccone alcuni: il Giardino di Boboli, Villa Bardini, il Giardino dell’Iris, gli Orti Dipinti, il Giardino dei Semplici, il Parco di Villa il Ventaglio, Villa Reale di Castello, Palazzo Medici Riccardi, il Museo Bardini, il Museo Novecento e naturalmente le biblioteche fiorentine.

Pollicino Verde si conferma così un appuntamento sempre più amato e partecipato, capace di crescere e rinnovarsi a ogni edizione. «Puntiamo sempre più sull’educazione all’aperto – spiega l’assessora all’Educazione Benedetta Albanese – sia per il suo grande valore educativo e ambientale, sia per l’apprezzamento sempre crescente da parte delle famiglie. Pollicino Verde è ormai parte integrante del nostro calendario educativo. Ringraziamo tutti coloro che, ogni anno, lo rendono possibile e più bello».

Quest’anno il progetto si arricchisce di nuove collaborazioni: gli studenti di Scienze della formazione proporranno una lettura-laboratorio in piazza d’Azeglio, mentre in piazza Indipendenza, nell’ambito del progetto “Mammalingua – Storie per tutti, nessuno escluso”, saranno alcune famiglie a condurre letture in lingua madre e nella lingua dei segni. Alcune attività saranno inoltre realizzate grazie alla partecipazione del personale della direzione ambiente del Comune.

Il cuore di Pollicino Verde resta la proposta educativa: un intreccio di letture in varie lingue, laboratori musicali e sensoriali, attività legate alla scoperta dell’ambiente e delle piante aromatiche, racconti animati, spettacoli musicali interattivi, giochi di movimento, cacce al tesoro e piccoli momenti d’arte. Esperienze che, sia all’aperto che in spazi al chiuso, aiutano a sviluppare un rapporto diretto e consapevole con la natura e con la città.