Il Comune di Firenze: “Prosegue il percorso verso la gestione in house delle mense”

Firenze, 16 aprile 2025 - Prosegue il percorso del Comune di Firenze verso la gestione in house del servizio di refezione scolastica, con una delibera che fissa un incarico per approfondire il percorso verso la gestione in house e le modalità di una gara ponte per garantire il servizio nel periodo di transizione, "confermando il criterio di valutazione basato esclusivamente sulla qualità dell'offerta tecnica". "Il Comune di Firenze è fermamente convinto della decisione sulla futura gestione in house delle mense scolastiche come modello in grado di garantire la miglior qualità del servizio e del lavoro, oltre alla sostenibilità dei processi produttivi - dicono l'assessora all'educazione Benedetta Albanese e l'assessore alle partecipate Giovanni Bettarini -. Il percorso per definire le modalità di attuazione di questo modello prosegue". Così come già sostenuto dall'assessora Albanese, "con serietà e responsabilità oggi c'è bisogno di attualizzare le valutazioni per l'individuazione dei migliori modelli da seguire nel nostro percorso. Manterremo costante l'importante e costruttivo dialo