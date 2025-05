A Villa Vogel 'Vibrazione virtuale' di Paola Aliberti

Firenze, 8 maggio 2025 – Dal 10 al 18 maggio la Limonaia di Villa Vogel a Firenze ospita Vibrazione Virtuale, la nuova mostra personale di Paola Aliberti, artista visiva che da anni esplora il confine tra umano e digitale attraverso linguaggi contemporanei e contaminazioni multimediali. L’inaugurazione è in programma il 10 maggio alle ore 18, con un’introduzione critica a cura di Gianni Caverni. L’ingresso è gratuito e la mostra sarà visitabile con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 20.00, il sabato e la domenica dalle 11 alle 20. Con una cifra stilistica fortemente riconoscibile, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, “Aliberti propone un’immersione visiva nel concetto di 'virtuale' come nuova vibrazione dell’identità, tra distorsioni estetiche e rappresentazioni surreali. Le sue opere mettono in discussione la percezione del sé nell’epoca della sovraesposizione digitale, evocando interrogativi sul ruolo dell’immagine nella costruzione della realtà contemporanea”. La mostra è realizzata in collaborazione con il Comune di Firenze e il Quartiere 4 – Isolotto Legnaia, a conferma dell’attenzione del territorio verso le espressioni artistiche emergenti e sperimentali.